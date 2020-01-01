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Відомий український гурт «ДахаБраха» їде у Луцьк з грандіозним live-шоу

Відомий український гурт «ДахаБраха» їде у Луцьк з грандіозним live-шоу
8 грудня у стінах луцького драмтеатру звучатиме чаруюча музика у стилі етно-хаос відомого українського музичного гурту «ДахаБраха».

Про це повідомляють організатори концентру.

Їхні пісні звучали у саундтреці популярного американського серіалу «Фарго», в рекламі Девіда Бекхема, а українські слухачі щоразу із нетерпінням чекають, коли виконавці приїдуть у їхнє місто, аби полонити енергією чуттєвого і філігранного фольку.

«Їхні останні виступи довели, що жоден концертний зал не може вмістити всіх охочих, тому 8 грудня 2020 року ДахаБраха влаштують грандіозне live-шоу. Прийшов час, коли українському слухачеві дістаються не тільки рефлексії на тему американських поп-мотивів, але самодостатні колективи, серед яких ДахаБраха займає лідируючу позицію. Це нове слово в історії світової музики - ще ніхто так красиво і дзвінко не звертався до людської підсвідомості і не витягав назовні все найпрекрасніше, що є в українській культурній спадщині», – пишуть організатори.

Колектив зародився у стінах театру «Дах», тому не дивно, що музиканти так добре тримаються на сцені, а кожна пісня обволікає автентикою української мелодії.

Аби не пропустити грандіозний музичний експеримент, варто встигнути придбати квитки на подію.



Відомий український гурт «ДахаБраха» їде у Луцьк з грандіозним live-шоу

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Теги: ДахаБраха, Луцьк, концерт
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