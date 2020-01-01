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На Волині під час пожежі чоловік отруївся чадним газом, його стан – важкий

На Волині під час пожежі чоловік отруївся чадним газом, його стан – важкий
У Новолинську під час пожежі у квартирі постраждав власник.

27 листопада 2020 року о 10 год 04 хв. на пункт зв'язку 5 ДПРЧ прийшло повідомлення про те, що у місті Нововолинськ на пр-т. Перемоги, 27 іде дим з квартири на 3-му поверсі, повідомляють на сторінці "Нововолинський міський відділ У ДСНС України у Волинській області".

Під час гасіння пожежі врятували власника квартири 1967 р.н. Він госпіталізований у Нововолинську ЦМЛ з діагнозом - отруєння чадним газом та можливі опіки дихальних шляхів. Стан - важкий.

Причина пожежі - необережність під час куріння власника. О 10 год. 29 пожежу ліквідували. Задіяли 5 ДПРЧ 7 ДПРЧ (АД).

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Теги: Нововолинськ, пожежа, потерпілий
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