Якою буде погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 28 і 29 листопада





У суботу і в неділю у Ковелі, Світязі, Любешеві, Маневичах буде сніжна погода за даними Sinoptik.ua. У неділю у Луцьку, Володимир-Волинському – без опадів.



Температура повітря вночі від -2 до 0 градусів, удень до 0…+3. Вітер західний, північний, північно-західний і південно-західний, 1-5 м/с. На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, сухо.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.У суботу і в неділю у Ковелі, Світязі, Любешеві, Маневичах буде сніжна погода за даними Sinoptik.ua. У неділю у Луцьку, Володимир-Волинському – без опадів.Температура повітря вночі від -2 до 0 градусів, удень до 0…+3. Вітер західний, північний, північно-західний і південно-західний, 1-5 м/с. На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, сухо.

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