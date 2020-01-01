На Волині двоє чоловіків, що померли від коронавірусу, мали супутні захворювання
Сьогодні, 14:55
Станом на 29-те листопада повідомили про 28 позитивних результатів ПЛР-тестувань на коронавірус, зразки яких були відібрані у мешканців Володимира-Волинського та району 28-го листопада. За останню добу два випадки завершились летально.
Про це БУГу повідомили у міськвиконкомі.
Із 28-ми нових випадків коронавірусної хвороби, 21 особа – з міста, 7-ро – з району.
Повідомляють про два летальні випадки за останню добу: померли 64-річний чоловік із села Льотниче та 75-річний місцевий житель. Вони обоє мали супутні захворювання.
COVID-19 у обох підтвердили як за час лікування, так і після факту смерті.
Нагадаємо, за останню добу на Волині зафіксували 2 смерті і 249 нових випадків COVID-19.
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Про це БУГу повідомили у міськвиконкомі.
Із 28-ми нових випадків коронавірусної хвороби, 21 особа – з міста, 7-ро – з району.
Повідомляють про два летальні випадки за останню добу: померли 64-річний чоловік із села Льотниче та 75-річний місцевий житель. Вони обоє мали супутні захворювання.
COVID-19 у обох підтвердили як за час лікування, так і після факту смерті.
Нагадаємо, за останню добу на Волині зафіксували 2 смерті і 249 нових випадків COVID-19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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