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На Волині двоє чоловіків, що померли від коронавірусу, мали супутні захворювання

На Волині двоє чоловіків, що померли від коронавірусу, мали супутні захворювання
Станом на 29-те листопада повідомили про 28 позитивних результатів ПЛР-тестувань на коронавірус, зразки яких були відібрані у мешканців Володимира-Волинського та району 28-го листопада. За останню добу два випадки завершились летально.

Про це БУГу повідомили у міськвиконкомі.

Із 28-ми нових випадків коронавірусної хвороби, 21 особа – з міста, 7-ро – з району.

Повідомляють про два летальні випадки за останню добу: померли 64-річний чоловік із села Льотниче та 75-річний місцевий житель. Вони обоє мали супутні захворювання.

COVID-19 у обох підтвердили як за час лікування, так і після факту смерті.

Нагадаємо, за останню добу на Волині зафіксували 2 смерті і 249 нових випадків COVID-19.

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Теги: коронавірус, Волинь, смерть, Володимир-Волинський
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