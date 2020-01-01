Ранок 30 листопада: на Волині за добу виявили 230 випадків коронавірусу
Сьогодні, 09:50
За минулу добу на Волині зареєстрували 230 випадків захворювання на COVID-19
Про це інформуєють у Волинській ОДА.
Так коронавірусну хворобу виявили:
м. Луцьк – 97,
м. Нововолинськ – 22,
Володимир-Волинський район – 29,
Іваничівський район – 6,
Камінь – Каширський район – 2,
Ківерцівський район – 9,
Ковельський район –18,
Локачинський район – 13,
Любомльський район – 7,
Любешівський район – 4,
Луцький район – 7,
Ратнівський район – 5,
Рожищенський район – 2,
Старовижівський район – 7,
Турійський район – 2.
Усього станом на 30 листопада в області зареєстрували 24135 випадків.
Інформують, що одужали– 16263 (за останню добу – 283). Летальних випадків є загалом 426 (за останню добу - 2: місто Луцьк – 1, Іваничівський район – 1).
А методом ПЛР за минулу добу обстежили – 449 осіб.
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Про це інформуєють у Волинській ОДА.
Так коронавірусну хворобу виявили:
м. Луцьк – 97,
м. Нововолинськ – 22,
Володимир-Волинський район – 29,
Іваничівський район – 6,
Камінь – Каширський район – 2,
Ківерцівський район – 9,
Ковельський район –18,
Локачинський район – 13,
Любомльський район – 7,
Любешівський район – 4,
Луцький район – 7,
Ратнівський район – 5,
Рожищенський район – 2,
Старовижівський район – 7,
Турійський район – 2.
Усього станом на 30 листопада в області зареєстрували 24135 випадків.
Інформують, що одужали– 16263 (за останню добу – 283). Летальних випадків є загалом 426 (за останню добу - 2: місто Луцьк – 1, Іваничівський район – 1).
А методом ПЛР за минулу добу обстежили – 449 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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