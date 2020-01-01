Ранок 30 листопада: на Волині за добу виявили 230 випадків коронавірусу





Про це інформуєють у Волинській ОДА.



Так коронавірусну хворобу виявили:



м. Луцьк – 97,

м. Нововолинськ – 22,

Володимир-Волинський район – 29,

Іваничівський район – 6,

Камінь – Каширський район – 2,

Ківерцівський район – 9,

Ковельський район –18,

Локачинський район – 13,

Любомльський район – 7,

Любешівський район – 4,

Луцький район – 7,

Ратнівський район – 5,

Рожищенський район – 2,

Старовижівський район – 7,

Турійський район – 2.



Усього станом на 30 листопада в області зареєстрували 24135 випадків.



Інформують, що одужали– 16263 (за останню добу – 283). Летальних випадків є загалом 426 (за останню добу - 2: місто Луцьк – 1, Іваничівський район – 1).



А методом ПЛР за минулу добу обстежили – 449 осіб.

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