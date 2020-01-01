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Від сьогодні у чотирьох районах на Волині діють режимні обмеження на кордоні

Від сьогодні у чотирьох районах на Волині діють режимні обмеження на кордоні
Від сьогодні, 1 по 31 грудня 2020 року в межах Шацького, Любомльського, Володимир-Волинського та Іваничівського районів запроваджують тимчасові обмеження на пропуск і перебування осіб за лінією прикордонних інженерних споруджень, за виключенням осіб, які мають у власності земельні ділянки, що розміщенні між державним кордоном та лінією прикордонних інженерних споруджень.

Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.

У відповідності до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 №641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої распіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короно вірусом SARS-CoV-2» (зі змінами) та наказу Міністерства внутрішніх справ України від 04.08.2017 №686 «Про затвердження Порядку в'їзду і перебування в місцевості, яка знаходиться між державним кордоном і лінією прикордонних інженерних споруджень, громадян України та інших осіб», а саме: підпункту 6 пункту 3 Розділу ІІІ «У разі проведення карантинних заходів пропуск осіб за лінію прикордонних інженерних споруджень може бути тимчасово обмежено».

Враховуючи вищезазначене, з метою дотримання чинного з 01 по 31 грудня 2020 року в межах Шацького, Любомльського, Володимир-Волинського та Іваничівського районів Волинської області запроваджуються тимчасові обмеження на пропуск і перебування осіб за лінією прикордонних інженерних споруджень, за виключенням осіб, які мають у власності земельні ділянки, що розміщенні між державним кордоном та лінією прикордонних інженерних споруджень з метою проведення господарської діяльності.

Просять жителів прикордоння врахувати цю інформацію та не порушувати чинного законодавства України з прикордонних питань.

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Теги: режимні обмеження, Волинь, 4 райони, кордон
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