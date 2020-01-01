В Україні – добовий рекорд за кількістю одужалих від коронавірусу

13 141 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 2 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 744 дитини та 579 медпрацівників.Про це повідомив міністр охорони здоров'яЗа добу зафіксували рекорд за кількістю тих, хто одужав. Цей показник перевищив число інфікованих за добу. Попереднє найбільше значення було зафіксовано 6 листопада, тоді одужало 10 762 людини.Також за минулу добу:госпіталізували – 1 447 осіб;летальних випадків – 169;одужало – 13 882 особи;здійснили тестувань за добу – 67 626 (зокрема методом ПЛР – 44 445, методом ІФА – 23 181).За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 735), Одеській (1 147), Київській (975), Запорізькій (947) та Сумській (727) областях.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 758 264 особи;одужало – 369 054 особи;летальних випадків – 12 717;провели ПЛР-тестувань – 4 607 034.Кількість захворювань в регіонах:м. Київ – 74 012 випадків;Вінницька область – 17 715 випадків;Волинська область – 24 791 випадок;Дніпропетровська область – 40 148 випадків;Донецька область – 23 752 випадки;Житомирська область – 30 233 випадки;Закарпатська область – 23 646 випадків;Запорізька область – 32 555 випадків;Івано-Франківська область – 37 546 випадків;Київська область – 39 503 випадки;Кіровоградська область – 5 506 випадків;Луганська область – 6 467 випадків;Львівська область – 47 477 випадків;Миколаївська область – 19 448 випадків;Одеська область – 46 985 випадків;Полтавська область – 23 291 випадок;Рівненська область – 31 798 випадків;Сумська область – 30 354 випадки;Тернопільська область – 28 375 випадків;Харківська область – 56 361 випадок;Херсонська область – 10 659 випадків;Хмельницька область – 30 228 випадків;Черкаська область – 24 046 випадків;Чернівецька область – 34 150 випадків;Чернігівська область – 19 218 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.