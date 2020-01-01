330 хворих за добу та 3 смерті: де на Волині виявили нові випадки коронавірусу
Сьогодні, 11:32
За останню добу на Волині зареєстрували 330 нових випадків захворювання на COVID-19.
Про це йдеться на сайті Волинського обласного лабораторного центру.
Нові випадки коронавірусної хвороби виявили у:
м. Луцьк – 87,
м. Нововолинськ – 15,
Володимир-Волинський район – 49,
Горохівський район – 10,
Іваничівський район – 6,
Камінь-Каширський район – 2,
Ківерцівський район – 24,
Ковельський район –29,
Локачинський район – 14,
Любомльський район – 2,
Любешівський район – 10,
Луцький район – 39,
Маневицький район – 17,
Ратнівський район – 15,
Рожищенський район – 7,
Турійський район – 2,
Шацький район – 2.
Одужало за добу 555 осіб.
Летальних випадків — 3 (Ковельський район – 2, Любешівський район – 1).
Загалом станом на 3 грудня в області зареєстрували 25121 випадок COVID-19, що підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них - 1225 у дітей та 2123 у медичних працівників. Одужало 17744 особи, з них 875 дітей та 1680 медичних працівників. 444 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 16 медиків).
Коронавірусну хворобу виявили:
м. Луцьк – 6551 (в т. ч. 130 летальних)
м. Нововолинськ – 1807 (в т. ч. 38 летальних)
Володимир-Волинський район – 2182 (в т. ч. 30 летальних)
Горохівський район – 976 (в т. ч. 20 летальних)
Іваничівський район – 561 (в т. ч. 16 летальних)
Камінь-Каширський район – 880 (в т. ч. 11 летальних)
Ківерцівський район – 2144 (в т. ч. 26 летальних)
Ковельський район – 2298 (в т. ч. 46 летальних)
Локачинський район – 419 (в т. ч. 3 летальних)
Любомльський район – 608 (в т. ч. 6 летальних)
Любешівський район – 864 (в т. ч. 13 летальних)
Луцький район – 2194 (в т. ч. 30 летальних)
Маневицький район – 1072 (в т. ч. 20 летальних)
Ратнівський район – 856 (в т.ч. 18 летальних)
Рожищенський район – 576 (в т. ч. 19 летальних)
Старовижівський район – 305 (в т.ч. 6 летальних)
Турійський район – 623 ( в т. ч. 7 летальних)
Шацький район – 205 (в т. ч. 5 летальних)
Всього з початку року зареєстрували 26924 підозри на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 334 повідомлення про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 111 132 особи. За останню добу - 942 особи, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 53 та приватними лабораторіями – 73.
Методом ІФА на COVID-19 провели 99141 обстеження, за останню добу – 865, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 795 та приватними лабораторіями – 65.
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Про це йдеться на сайті Волинського обласного лабораторного центру.
Нові випадки коронавірусної хвороби виявили у:
м. Луцьк – 87,
м. Нововолинськ – 15,
Володимир-Волинський район – 49,
Горохівський район – 10,
Іваничівський район – 6,
Камінь-Каширський район – 2,
Ківерцівський район – 24,
Ковельський район –29,
Локачинський район – 14,
Любомльський район – 2,
Любешівський район – 10,
Луцький район – 39,
Маневицький район – 17,
Ратнівський район – 15,
Рожищенський район – 7,
Турійський район – 2,
Шацький район – 2.
Одужало за добу 555 осіб.
Летальних випадків — 3 (Ковельський район – 2, Любешівський район – 1).
Загалом станом на 3 грудня в області зареєстрували 25121 випадок COVID-19, що підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них - 1225 у дітей та 2123 у медичних працівників. Одужало 17744 особи, з них 875 дітей та 1680 медичних працівників. 444 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 16 медиків).
Коронавірусну хворобу виявили:
м. Луцьк – 6551 (в т. ч. 130 летальних)
м. Нововолинськ – 1807 (в т. ч. 38 летальних)
Володимир-Волинський район – 2182 (в т. ч. 30 летальних)
Горохівський район – 976 (в т. ч. 20 летальних)
Іваничівський район – 561 (в т. ч. 16 летальних)
Камінь-Каширський район – 880 (в т. ч. 11 летальних)
Ківерцівський район – 2144 (в т. ч. 26 летальних)
Ковельський район – 2298 (в т. ч. 46 летальних)
Локачинський район – 419 (в т. ч. 3 летальних)
Любомльський район – 608 (в т. ч. 6 летальних)
Любешівський район – 864 (в т. ч. 13 летальних)
Луцький район – 2194 (в т. ч. 30 летальних)
Маневицький район – 1072 (в т. ч. 20 летальних)
Ратнівський район – 856 (в т.ч. 18 летальних)
Рожищенський район – 576 (в т. ч. 19 летальних)
Старовижівський район – 305 (в т.ч. 6 летальних)
Турійський район – 623 ( в т. ч. 7 летальних)
Шацький район – 205 (в т. ч. 5 летальних)
Всього з початку року зареєстрували 26924 підозри на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 334 повідомлення про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 111 132 особи. За останню добу - 942 особи, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 53 та приватними лабораторіями – 73.
Методом ІФА на COVID-19 провели 99141 обстеження, за останню добу – 865, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 795 та приватними лабораторіями – 65.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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