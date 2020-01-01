330 хворих за добу та 3 смерті: де на Волині виявили нові випадки коронавірусу





Про це йдеться на сайті



Нові випадки коронавірусної хвороби виявили у:

м. Луцьк – 87,

м. Нововолинськ – 15,

Володимир-Волинський район – 49,

Горохівський район – 10,

Іваничівський район – 6,

Камінь-Каширський район – 2,

Ківерцівський район – 24,

Ковельський район –29,

Локачинський район – 14,

Любомльський район – 2,

Любешівський район – 10,

Луцький район – 39,

Маневицький район – 17,

Ратнівський район – 15,

Рожищенський район – 7,

Турійський район – 2,

Шацький район – 2.

Одужало за добу 555 осіб.



Летальних випадків — 3 (Ковельський район – 2, Любешівський район – 1).



Загалом станом на 3 грудня в області зареєстрували 25121 випадок COVID-19, що підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них - 1225 у дітей та 2123 у медичних працівників. Одужало 17744 особи, з них 875 дітей та 1680 медичних працівників. 444 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 16 медиків).



Коронавірусну хворобу виявили:

м. Луцьк – 6551 (в т. ч. 130 летальних)

м. Нововолинськ – 1807 (в т. ч. 38 летальних)

Володимир-Волинський район – 2182 (в т. ч. 30 летальних)

Горохівський район – 976 (в т. ч. 20 летальних)

Іваничівський район – 561 (в т. ч. 16 летальних)

Камінь-Каширський район – 880 (в т. ч. 11 летальних)

Ківерцівський район – 2144 (в т. ч. 26 летальних)

Ковельський район – 2298 (в т. ч. 46 летальних)

Локачинський район – 419 (в т. ч. 3 летальних)

Любомльський район – 608 (в т. ч. 6 летальних)

Любешівський район – 864 (в т. ч. 13 летальних)

Луцький район – 2194 (в т. ч. 30 летальних)

Маневицький район – 1072 (в т. ч. 20 летальних)

Ратнівський район – 856 (в т.ч. 18 летальних)

Рожищенський район – 576 (в т. ч. 19 летальних)

Старовижівський район – 305 (в т.ч. 6 летальних)

Турійський район – 623 ( в т. ч. 7 летальних)

Шацький район – 205 (в т. ч. 5 летальних)



Всього з початку року зареєстрували 26924 підозри на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 334 повідомлення про підозру на COVID-19.



В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 111 132 особи. За останню добу - 942 особи, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 53 та приватними лабораторіями – 73.



Методом ІФА на COVID-19 провели 99141 обстеження, за останню добу – 865, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 795 та приватними лабораторіями – 65.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За останню добу на Волині зареєстрували 330 нових випадків захворювання на COVID-19.Про це йдеться на сайті Волинського обласного лабораторного центру. Нові випадки коронавірусної хвороби виявили у:м. Луцьк – 87,м. Нововолинськ – 15,Володимир-Волинський район – 49,Горохівський район – 10,Іваничівський район – 6,Камінь-Каширський район – 2,Ківерцівський район – 24,Ковельський район –29,Локачинський район – 14,Любомльський район – 2,Любешівський район – 10,Луцький район – 39,Маневицький район – 17,Ратнівський район – 15,Рожищенський район – 7,Турійський район – 2,Шацький район – 2.Одужало за добу 555 осіб.Летальних випадків — 3 (Ковельський район – 2, Любешівський район – 1).Загалом станом на 3 грудня в області зареєстрували 25121 випадок COVID-19, що підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них - 1225 у дітей та 2123 у медичних працівників. Одужало 17744 особи, з них 875 дітей та 1680 медичних працівників. 444 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 16 медиків).Коронавірусну хворобу виявили:м. Луцьк – 6551 (в т. ч. 130 летальних)м. Нововолинськ – 1807 (в т. ч. 38 летальних)Володимир-Волинський район – 2182 (в т. ч. 30 летальних)Горохівський район – 976 (в т. ч. 20 летальних)Іваничівський район – 561 (в т. ч. 16 летальних)Камінь-Каширський район – 880 (в т. ч. 11 летальних)Ківерцівський район – 2144 (в т. ч. 26 летальних)Ковельський район – 2298 (в т. ч. 46 летальних)Локачинський район – 419 (в т. ч. 3 летальних)Любомльський район – 608 (в т. ч. 6 летальних)Любешівський район – 864 (в т. ч. 13 летальних)Луцький район – 2194 (в т. ч. 30 летальних)Маневицький район – 1072 (в т. ч. 20 летальних)Ратнівський район – 856 (в т.ч. 18 летальних)Рожищенський район – 576 (в т. ч. 19 летальних)Старовижівський район – 305 (в т.ч. 6 летальних)Турійський район – 623 ( в т. ч. 7 летальних)Шацький район – 205 (в т. ч. 5 летальних)Всього з початку року зареєстрували 26924 підозри на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 334 повідомлення про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 111 132 особи. За останню добу - 942 особи, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 53 та приватними лабораторіями – 73.Методом ІФА на COVID-19 провели 99141 обстеження, за останню добу – 865, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 795 та приватними лабораторіями – 65.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію