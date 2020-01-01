На Волині горіли квартира, житловий будинок і літня кухня

За минулу добу волинські рятувальники чотири рази виїздили на гасіння пожеж.Так, 6 грудня о 02:25 у селі Конюхи Локачинського району через недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів, вогонь спалахнув на горищі у дерев’яній літній кухні. Займання погасили до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів, - інформує УДСНС України у Волинській області.О 16:54 зафіксували виклик на пожежу, що виникла в однокімнатній квартирі на другому поверсі 4-х поверхового будинку, що у місті Нововолинську. Невеликий вогонь сусіди погорільця самостійно загасили до прибуття працівників Служби порятунку.Ще одна пожежа о 03:12 спалахнула у дерев’яній господарській споруді на вулиці Лермонтова, що місті Ківерці. Рятувалники вже о 04:01 локалізували пожежу, а о 04:01 повністю її ліквідували.Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.О 17:40 у селі Велимче Ратнівського району через порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів загорівся дерев’яний житловий будинок. Працівники 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Ратне та місцевої пожежної охорони села Велимче вже о 18:00 локалізували пожежу, а о 18:30 остаточно ліквідували її. Вогонь знищив стіну 4 м2 біля печі, 5 м2 даху, речі домашнього вжитку.