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На Волині горіли квартира, житловий будинок і літня кухня

На Волині горіли квартира, житловий будинок і літня кухня
За минулу добу волинські рятувальники чотири рази виїздили на гасіння пожеж.

Так, 6 грудня о 02:25 у селі Конюхи Локачинського району через недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів, вогонь спалахнув на горищі у дерев’яній літній кухні. Займання погасили до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів, - інформує УДСНС України у Волинській області.

О 16:54 зафіксували виклик на пожежу, що виникла в однокімнатній квартирі на другому поверсі 4-х поверхового будинку, що у місті Нововолинську. Невеликий вогонь сусіди погорільця самостійно загасили до прибуття працівників Служби порятунку.

Ще одна пожежа о 03:12 спалахнула у дерев’яній господарській споруді на вулиці Лермонтова, що місті Ківерці. Рятувалники вже о 04:01 локалізували пожежу, а о 04:01 повністю її ліквідували.

Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

О 17:40 у селі Велимче Ратнівського району через порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів загорівся дерев’яний житловий будинок. Працівники 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Ратне та місцевої пожежної охорони села Велимче вже о 18:00 локалізували пожежу, а о 18:30 остаточно ліквідували її. Вогонь знищив стіну 4 м2 біля печі, 5 м2 даху, речі домашнього вжитку.

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Теги: пожежі, Волинь, рятувальники
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