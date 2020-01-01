Три смерті і 264 нових хворих: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу





Про це інформують у Волинській ОДА.



Так, за минулу добу коронавірус виявили:



• м. Луцьк – 132,

• м. Нововолинськ – 5,

• Володимир-Волинський район – 1,

• Горохівський район – 15,

• Іваничівський район – 2,

• Камінь-Каширський район – 3,

• Ківерцівський район –1,

• Ковельський район –22,

• Локачинський район – 3,

• Любомльський район – 1,

• Любешівський район – 4,

• Луцький район – 58,

• Ратнівський район – 8,

• Турійський район – 9.



Усього станом на 8 грудня в області зареєстрували 26 475 випадків. Одужали – 19 279 (за останню добу - 388). А от летальних випадків є вже 458 (за останню добу – 3 : м.Луцьк – 1, Володимир-Волинський район – 1, Любомльський район – 1).



Методом ПЛР за минулу добу обстежили – 713 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 264 випадки захворювання на COVID-19.Про це інформують у Волинській ОДА.Так, за минулу добу коронавірус виявили:• м. Луцьк – 132,• м. Нововолинськ – 5,• Володимир-Волинський район – 1,• Горохівський район – 15,• Іваничівський район – 2,• Камінь-Каширський район – 3,• Ківерцівський район –1,• Ковельський район –22,• Локачинський район – 3,• Любомльський район – 1,• Любешівський район – 4,• Луцький район – 58,• Ратнівський район – 8,• Турійський район – 9.Усього станом на 8 грудня в області зареєстрували 26 475 випадків. Одужали – 19 279 (за останню добу - 388). А от летальних випадків є вже 458 (за останню добу – 3 : м.Луцьк – 1, Володимир-Волинський район – 1, Любомльський район – 1).Методом ПЛР за минулу добу обстежили – 713 осіб.

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