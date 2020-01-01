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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Три смерті і 264 нових хворих: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу

Три смерті і 264 нових хворих: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 264 випадки захворювання на COVID-19.

Про це інформують у Волинській ОДА.

Так, за минулу добу коронавірус виявили:

• м. Луцьк – 132,
• м. Нововолинськ – 5,
• Володимир-Волинський район – 1,
• Горохівський район – 15,
• Іваничівський район – 2,
• Камінь-Каширський район – 3,
• Ківерцівський район –1,
• Ковельський район –22,
• Локачинський район – 3,
• Любомльський район – 1,
• Любешівський район – 4,
• Луцький район – 58,
• Ратнівський район – 8,
• Турійський район – 9.

Усього станом на 8 грудня в області зареєстрували 26 475 випадків. Одужали – 19 279 (за останню добу - 388). А от летальних випадків є вже 458 (за останню добу – 3 : м.Луцьк – 1, Володимир-Волинський район – 1, Любомльський район – 1).

Методом ПЛР за минулу добу обстежили – 713 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь, ситуація
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