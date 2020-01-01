Три смерті і 264 нових хворих: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 11:00
За минулу добу на Волині зареєстрували 264 випадки захворювання на COVID-19.
Про це інформують у Волинській ОДА.
Так, за минулу добу коронавірус виявили:
• м. Луцьк – 132,
• м. Нововолинськ – 5,
• Володимир-Волинський район – 1,
• Горохівський район – 15,
• Іваничівський район – 2,
• Камінь-Каширський район – 3,
• Ківерцівський район –1,
• Ковельський район –22,
• Локачинський район – 3,
• Любомльський район – 1,
• Любешівський район – 4,
• Луцький район – 58,
• Ратнівський район – 8,
• Турійський район – 9.
Усього станом на 8 грудня в області зареєстрували 26 475 випадків. Одужали – 19 279 (за останню добу - 388). А от летальних випадків є вже 458 (за останню добу – 3 : м.Луцьк – 1, Володимир-Волинський район – 1, Любомльський район – 1).
Методом ПЛР за минулу добу обстежили – 713 осіб.
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Про це інформують у Волинській ОДА.
Так, за минулу добу коронавірус виявили:
• м. Луцьк – 132,
• м. Нововолинськ – 5,
• Володимир-Волинський район – 1,
• Горохівський район – 15,
• Іваничівський район – 2,
• Камінь-Каширський район – 3,
• Ківерцівський район –1,
• Ковельський район –22,
• Локачинський район – 3,
• Любомльський район – 1,
• Любешівський район – 4,
• Луцький район – 58,
• Ратнівський район – 8,
• Турійський район – 9.
Усього станом на 8 грудня в області зареєстрували 26 475 випадків. Одужали – 19 279 (за останню добу - 388). А от летальних випадків є вже 458 (за останню добу – 3 : м.Луцьк – 1, Володимир-Волинський район – 1, Любомльський район – 1).
Методом ПЛР за минулу добу обстежили – 713 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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