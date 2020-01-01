Волинянин звів рахунки з життям у власному будинку





Про це Інформаційному агентству



Трагедія трапилася вчора, 9 грудня, в пообідню пору. Як зазначається, самогубство чоловік вчинив у власному будинку. Померлого виявили повішеним.



Інформацію підтвердили у ГУНП у Волинській області, повідомивши, що дійсно у селищі Турійськ 9 грудня був зафіксований випадок самогубства. Повісився чоловік 1974 року народження. На тілі померлого слідів насильницької смерті не виявили. Труп направили на судово-медичну експертизу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Турійськ 46-річний чоловік покінчив життя самогубством.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Трагедія трапилася вчора, 9 грудня, в пообідню пору. Як зазначається, самогубство чоловік вчинив у власному будинку. Померлого виявили повішеним.Інформацію підтвердили у ГУНП у Волинській області, повідомивши, що дійсно у селищі Турійськ 9 грудня був зафіксований випадок самогубства. Повісився чоловік 1974 року народження. На тілі померлого слідів насильницької смерті не виявили. Труп направили на судово-медичну експертизу.

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