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Волинянин звів рахунки з життям у власному будинку

Волинянин звів рахунки з життям у власному будинку
У селищі Турійськ 46-річний чоловік покінчив життя самогубством.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Трагедія трапилася вчора, 9 грудня, в пообідню пору. Як зазначається, самогубство чоловік вчинив у власному будинку. Померлого виявили повішеним.

Інформацію підтвердили у ГУНП у Волинській області, повідомивши, що дійсно у селищі Турійськ 9 грудня був зафіксований випадок самогубства. Повісився чоловік 1974 року народження. На тілі померлого слідів насильницької смерті не виявили. Труп направили на судово-медичну експертизу.

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Теги: самогубство, Турійськ
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