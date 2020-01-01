Волинянин звів рахунки з життям у власному будинку
Сьогодні, 17:11
У селищі Турійськ 46-річний чоловік покінчив життя самогубством.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Трагедія трапилася вчора, 9 грудня, в пообідню пору. Як зазначається, самогубство чоловік вчинив у власному будинку. Померлого виявили повішеним.
Інформацію підтвердили у ГУНП у Волинській області, повідомивши, що дійсно у селищі Турійськ 9 грудня був зафіксований випадок самогубства. Повісився чоловік 1974 року народження. На тілі померлого слідів насильницької смерті не виявили. Труп направили на судово-медичну експертизу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Трагедія трапилася вчора, 9 грудня, в пообідню пору. Як зазначається, самогубство чоловік вчинив у власному будинку. Померлого виявили повішеним.
Інформацію підтвердили у ГУНП у Волинській області, повідомивши, що дійсно у селищі Турійськ 9 грудня був зафіксований випадок самогубства. Повісився чоловік 1974 року народження. На тілі померлого слідів насильницької смерті не виявили. Труп направили на судово-медичну експертизу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Споїв та розбещував підлітка: волинянина посадили в тюрму
Сьогодні, 17:20
Волинянин звів рахунки з життям у власному будинку
Сьогодні, 17:11