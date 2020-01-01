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На Волині затримали авто з масштабною партією фальсифікованого алкоголю

На Волині затримали авто з масштабною партією фальсифікованого алкоголю
У Володимирі-Волинському затримали вантажний автомобіль з партією фальсифікованого алкоголю.

Про це інформує ГУ ДФС у Волинській області.

Так, фіскали під час огляду автомобіля виявили більше 2000 літрів фальсифікованої горілчаної продукції та 400 літрів спирту сумнівної якості. При цьому, у водія були відсутні будь-які дозвільні документи стосовно походження та транспортування товарів акцизної групи.

Виявлений підакциз орієнтовною вартістю 600 тисяч гривень вилучили. Крім того, вилучили авто, яким здійснювалось їх незаконне транспортування.

Відносно правопорушника склали адміністративний протокол за ст.177-2 КУпАП (виготовлення, придбання, зберігання або реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв або тютюнових виробів).

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Теги: фальсифікований алкоголь, Володимир
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