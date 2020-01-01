В аеропортах Києва стався колапс через ожеледицю: літаки не змогли приземлитися
Сьогодні, 12:50
У київських аеропортах "Бориспіль" і "Жуляни" в ніч на 11 грудня низка літаків не змогли сісти після ускладнення погодних умов, не було зчеплення зі злітно-посадковою смугою.
Також через ожеледицю частково відмінилися і рейси з Києва. Деякі літаки зробили посадку в резервних аеропортах, - пише Обозреватель.
Наприклад, літак із Мінська замість того, щоб приземлитися в "Борисполі", повернувся назад у Білорусь.
Аналогічна ситуація сталася і в "Жулянах": скасували рейси в Дортмунд і Запоріжжя, літак, що прямував із Вільнюса, повернувся в аеропорт вильоту.
Станом на ранок 11 грудня на табло аеропортів зазначено, що всі заплановані рейси вилітають вчасно.
На злітно-посадкових смугах працює спецтехніка, поверхні обробляються гранульованим хімреагентом.
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Також через ожеледицю частково відмінилися і рейси з Києва. Деякі літаки зробили посадку в резервних аеропортах, - пише Обозреватель.
Наприклад, літак із Мінська замість того, щоб приземлитися в "Борисполі", повернувся назад у Білорусь.
Аналогічна ситуація сталася і в "Жулянах": скасували рейси в Дортмунд і Запоріжжя, літак, що прямував із Вільнюса, повернувся в аеропорт вильоту.
Станом на ранок 11 грудня на табло аеропортів зазначено, що всі заплановані рейси вилітають вчасно.
На злітно-посадкових смугах працює спецтехніка, поверхні обробляються гранульованим хімреагентом.
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