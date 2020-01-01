Аналізи робитимуть швидше: волинська лабораторія отримала нове медобладнання

Лабораторія КП “Володимир-Волинське територіальне медичне об’єднання” збільшить кількість проведених ІФА-досліджень.Це стане можливим завдяки новому обладнанню, яке нещодавно придбали за кошти, отримані підприємством від НСЗУ по підписаних пакетах медичних послуг, йдеться на сайті мерії Володимира.Його вартість – 361 тисяча гривень, повідомляють у територіальному медичному об’єднанні.За ці кошти придбали також два бінокулярні мікроскопи з оптичними системами, що дозволить збільшити кількість загальноклінічних досліджень.Напівавтоматичний імуноферментний аналізатор сприятиме підвищенню продуктивності лабораторії. Це обладнання використовується для імунологічної лабораторної діагностики антигенів і антитіл.Тож тепер у лікарні є більше можливостей для виявлення у пацієнтів інфекційних захворювань, передусім COVID-19, а також ознак хвороб, таких як гепатити В, С, бліда трепонема, ТОРЧ-інфекції тощо.Тепер аналізи будуть виконуватись швидше, оскільки тривалість роботи методики становить 2–2,5 години, а відтак постановки можна робити частіше.