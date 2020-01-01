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Помер мер Харкова Геннадій Кернес

Помер мер Харкова Геннадій Кернес
Мер Харкова Геннадій Кернес помер сьогодні, 17 грудня.

Про це повідомив бізнесмен Павло Фукс, пише ТСН.

"Сьогодні вночі зупинилося величезне добре серце мого кращого друга Геннадія Кернеса. Наслідки коронавірусної інфекції дали серйозні ускладнення на роботу життєво важливих органів і систем його організму. Вічна пам'ять тобі, мій друже", - написав Павло Фукс в Telegram.

Політик після ускладнень коронавірусу тривалий час лікувався у берлінській клініці "Шаріте". 

Геннадію Кернесу був 61 рік. 

Нагадаємо, мера Харкова Геннадія Кернеса не було чути з кінця серпня 2020 року. Перед цим він підхопив коронавірус, який викликав ускладнення - двостороннє запалення легень.

10 вересня його поклали в харківську лікарню, а в ніч на 17 вересня літаком госпіталізували до німецької клініки "Шаріте".

11 листопада у Мережі з'явилося перше фото хворого Геннадія Кернеса. Харківський очільник передав привіт із Німеччини через свого друга - бізнесмена Павла Фукса. На світлині Кернес на лікарняному ліжку і з під'єднаними трубками.

Більше жодних повідомлень від Геннадія Кернеса не було. Про стан здоров'я мера Харкова періодично інформували його соратники. 

11 грудня стало відомо, що стан здоров'я міського голови Харкова Геннадія Кернеса погіршився, у Кернеса відмовили обидві нирки.

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Теги: Геннадій Кернес, смерть
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