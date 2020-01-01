Їхав п'яним і без мотошолома: на Волині водій мопеда хотів відкупитися від поліцейських
Сьогодні, 15:21
Волинянин намагався відкупитися від поліцейських хабарем.
Так, у суботу, 19 грудня, в Нововолинську за порушення правил безпеки дорожнього руху патрульні поліцейскі зупинили мопед Viper, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Водій та пасажир транспортного засобу були без мотошоломів, окрім цього керманич мопеда 34-річний мешканець району був у стані алкогольного сп’яніння.
Під час складання протоколів пасажир мопеда за непритягнення до адміністративної відповідальності його товариша запропонував поліцейським неправомірну вигоду, гроші чоловік поклав на панель службового авто.
За цим фактом кримінальних правопорушень внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 369 Кримінального кодексу України. Йдеться про пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі. Окрім цього на порушника склали адміністративні протоколи. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, у суботу, 19 грудня, в Нововолинську за порушення правил безпеки дорожнього руху патрульні поліцейскі зупинили мопед Viper, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Водій та пасажир транспортного засобу були без мотошоломів, окрім цього керманич мопеда 34-річний мешканець району був у стані алкогольного сп’яніння.
Під час складання протоколів пасажир мопеда за непритягнення до адміністративної відповідальності його товариша запропонував поліцейським неправомірну вигоду, гроші чоловік поклав на панель службового авто.
За цим фактом кримінальних правопорушень внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 369 Кримінального кодексу України. Йдеться про пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі. Окрім цього на порушника склали адміністративні протоколи. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині викрили підпільне казино
Сьогодні, 15:35
У лісництві на Волині чоловік незаконно видобував бурштин
Сьогодні, 15:32
Їхав п'яним і без мотошолома: на Волині водій мопеда хотів відкупитися від поліцейських
Сьогодні, 15:21
У Польщі затримали водія з України, який їхав за кермом фури 22 години без відпочинку
Сьогодні, 14:51
На Сході вдарить до 10 градусів морозу, на Заході – дощ: синоптик попередила про контрастну погоду в Україні
Сьогодні, 14:35