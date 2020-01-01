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Їхав п'яним і без мотошолома: на Волині водій мопеда хотів відкупитися від поліцейських

Їхав п'яним і без мотошолома: на Волині водій мопеда хотів відкупитися від поліцейських
Волинянин намагався відкупитися від поліцейських хабарем.

Так, у суботу, 19 грудня, в Нововолинську за порушення правил безпеки дорожнього руху патрульні поліцейскі зупинили мопед Viper, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Водій та пасажир транспортного засобу були без мотошоломів, окрім цього керманич мопеда 34-річний мешканець району був у стані алкогольного сп’яніння.

Під час складання протоколів пасажир мопеда за непритягнення до адміністративної відповідальності його товариша запропонував поліцейським неправомірну вигоду, гроші чоловік поклав на панель службового авто.

За цим фактом кримінальних правопорушень внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 369 Кримінального кодексу України. Йдеться про пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі. Окрім цього на порушника склали адміністративні протоколи. Досудове розслідування триває.

Їхав п'яним і без мотошолома: на Волині водій мопеда хотів відкупитися від поліцейських

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Теги: мопед, водій, мотошолом, хабар
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