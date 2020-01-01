Без шуби і олів'є: волинська фітнес-тренерка поділилася своїм новорічним меню

Фітнес-тренерка з Нововолинська Надія Самох поділилася з волинянами меню на святкування Нового року.Про це повідомляє БУГ, посилаючись на сторінку тренерки у соцмережі."Цього року жодної шуби, олів’є і тому подібне, – говорить Надія, – навіть якщо вони ПП. Хочеться чогось легкого, цікавішого, нового, яскравих смакових ноток. Три салати, дві гарячі страви, дві закуски і десерт вистачить з головою! Хочу з вами поділитися своїм запланованим меню", - написала тренерка на своїй сторінці у соцмережі.У новорічному меню фітнес-тренерки буде три салати. Вона поділилася рецептами.Салат з куркою та манго;Салат з креветками та перепелиними яйцями;Теплий салат з гарбузом.Кожен салат по своєму оригінальний, не подібний на інший. Крім цього ці салати не дуже калорійні, два із них з високим вмістом білка і дуже смачні, якраз те що треба в Новорічну ніч.На гаряче Надія буде готувати лише 2 страви, так як вважає, що вночі не варто перенавантажувати шлунок.картопля – 800 гвершки – 300 млпармезан – 100гвершкове масло – 20гчасник – 2 зубчикимускатний горіхлавровий листсіль, перецьСпосіб приготування: Картоплю почистити, помити і нарізати тонкими скибками. Нарізану картоплю викладіть в широку каструлю, залити вершками, додати сіль, перець, розчавлені 2 зубчики часнику, дрібку мускатного горіха і лавровий лист. Поставити на середній вогонь, довести до кипіння і варити 5-7 хвилин. Якщо вершки сильно загуснуть, можна додати трохи молока. Лавровий лист та часник забрати. Перекласти половину картоплі з вершками в форму для запікання і посипати половиною тертого пармезану, потім викласти другу половину картоплі, шматочок вершкового масла (20 г) і знову посипати сиром. Запікати в духовці протягом 30 хвилин при температурі 180 градусів.4 половинки курячого філе4 ст. л. оливкової олії1 зубчик часнику1 ч. л. меленого імбиру1 ч. л. меленої кориці2 ст. л. лимонного соку1 ч.л. солі• чорний перець1 ст. л. меду.Спосіб приготування: Обтерти філе сіллю і перцем. На сковороді гриль обсмажити філе з обох боків без олії на середньому вогні до золотистого кольору близько 4 хвилин на кожній стороні. Викласти м’ясо на тарілку. На іншу сковороду покласти оливкову олію, часник, спеції, мед і лимонний сік,. Готувати соус ще близько 5 хвилин. Покласти обсмажені курячі грудки в сковороду з соусом. Обсмажувати грудки на повільному вогні близько 4 хвилин на кожній стороні.Із закусок – млинці з ікрою і брускетти з в’яленими помідорами та песто.Вода 500 млПшеничне борошно 300 гСіль на кінчику ножаРослинна олія 10 гКуряче яйце 1 штукаАктивоване вугілля 10 штДля начинки: червона ікра та крем-сир Філадельфія⠀Спосіб приготування: Наливаємо в чашу блендера воду , вугілля, додаємо яйце, сіль, борошно, олію і перемішуємо. Смажимо млинці на добре розігрітій сковороді. Коли млинці охолонуть, начинити крем сиром і ікрою. Нарізати як вам подобається. При подачі посипати ікрою.Цільнозерновий багет – 9 скибочокВ’ялені помідори – 9штКабачок – 9 скибочкиКрем сир – 9 ст. ложГотовий песто BarillaСпосіб приготування: Багет нарізати і підсушити на сковороді гриль. Скибки кабачків обсмажте сковороді гриль. Готові кабачки змастити оливковою олією. Кожен шматочок багета намастити ложкою крем – сиру. Викласти по шматку в’яленого помідора. Потім покласти по ложці песто і скибку кабачкаНа десерт у Надії буде ніжний, легкий та апетитний тірамісу. Тільки її десерт дієтичний, його можна всім, навіть тим хто слідкує за своєю фігурою.“Вам здається, що його складно готувати? Дурниця, на цей десерт ви витратите зовсім небагато сил і часу”.Інгредієнти на 4 порції:Вівсяні висівки 10гРисове борошно 30гКрохмаль кукурудзяний 5 гЯйця 3 штКефір 50 млСир 5% 350 гКава (еспресо)Замінник цукру ( або цукор 6 ч. лож)Спосіб приготування:Готуємо печиво (савоярді) для цього відокремлюємо білки від жовтків. Білки збиваємо до стійких піків. Жовтки з’єднуємо з висівками, борошном, крохмалем, замінником цукру і кефіром, перемішуємо. З’єднуємо обидві суміші.Викладаємо тісто в пекарський мішок або звичайний пакет. На деко, застелене пергаментом видавлюємо з пакета наші печива. Випікаємо при 180 С приблизно 12 хвилин.Для крему збиваємо блендером сир, кефір і замінник цукру. Маса повинна бути густа, щільна.Коли печиво охолоне , занурюємо кожну печеньку в каві, викладаємо у форму або порційний стакан 1-ий шар, зверху щедра порція крему, так робите кілька разів.Прибрати мінімум на 2 години в холодильник. Зверху посипати какао, прикрасити фруктами і подавати до столу.