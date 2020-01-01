Без шуби і олів'є: волинська фітнес-тренерка поділилася своїм новорічним меню
Сьогодні, 02:12
Фітнес-тренерка з Нововолинська Надія Самох поділилася з волинянами меню на святкування Нового року.
Про це повідомляє БУГ, посилаючись на сторінку тренерки у соцмережі.
"Цього року жодної шуби, олів’є і тому подібне, – говорить Надія, – навіть якщо вони ПП. Хочеться чогось легкого, цікавішого, нового, яскравих смакових ноток. Три салати, дві гарячі страви, дві закуски і десерт вистачить з головою! Хочу з вами поділитися своїм запланованим меню", - написала тренерка на своїй сторінці у соцмережі.
У новорічному меню фітнес-тренерки буде три салати. Вона поділилася рецептами.
Салат з куркою та манго;
Салат з креветками та перепелиними яйцями;
Теплий салат з гарбузом.
Кожен салат по своєму оригінальний, не подібний на інший. Крім цього ці салати не дуже калорійні, два із них з високим вмістом білка і дуже смачні, якраз те що треба в Новорічну ніч.
На гаряче Надія буде готувати лише 2 страви, так як вважає, що вночі не варто перенавантажувати шлунок.
Картопляний гратен
картопля – 800 г
вершки – 300 мл
пармезан – 100г
вершкове масло – 20г
часник – 2 зубчики
мускатний горіх
лавровий лист
сіль, перець
Спосіб приготування: Картоплю почистити, помити і нарізати тонкими скибками. Нарізану картоплю викладіть в широку каструлю, залити вершками, додати сіль, перець, розчавлені 2 зубчики часнику, дрібку мускатного горіха і лавровий лист. Поставити на середній вогонь, довести до кипіння і варити 5-7 хвилин. Якщо вершки сильно загуснуть, можна додати трохи молока. Лавровий лист та часник забрати. Перекласти половину картоплі з вершками в форму для запікання і посипати половиною тертого пармезану, потім викласти другу половину картоплі, шматочок вершкового масла (20 г) і знову посипати сиром. Запікати в духовці протягом 30 хвилин при температурі 180 градусів.
Куряче філе в імбирно-медовому соусі
4 половинки курячого філе
4 ст. л. оливкової олії
1 зубчик часнику
1 ч. л. меленого імбиру
1 ч. л. меленої кориці
2 ст. л. лимонного соку
1 ч.л. солі• чорний перець
1 ст. л. меду.
Спосіб приготування: Обтерти філе сіллю і перцем. На сковороді гриль обсмажити філе з обох боків без олії на середньому вогні до золотистого кольору близько 4 хвилин на кожній стороні. Викласти м’ясо на тарілку. На іншу сковороду покласти оливкову олію, часник, спеції, мед і лимонний сік,. Готувати соус ще близько 5 хвилин. Покласти обсмажені курячі грудки в сковороду з соусом. Обсмажувати грудки на повільному вогні близько 4 хвилин на кожній стороні.
Із закусок – млинці з ікрою і брускетти з в’яленими помідорами та песто.
Чорні млинці з ікрою
Вода 500 мл
Пшеничне борошно 300 г
Сіль на кінчику ножа
Рослинна олія 10 г
Куряче яйце 1 штука
Активоване вугілля 10 шт
Для начинки: червона ікра та крем-сир Філадельфія⠀
Спосіб приготування: Наливаємо в чашу блендера воду , вугілля, додаємо яйце, сіль, борошно, олію і перемішуємо. Смажимо млинці на добре розігрітій сковороді. Коли млинці охолонуть, начинити крем сиром і ікрою. Нарізати як вам подобається. При подачі посипати ікрою.
Брускетти з кабачками, в’яленими помідорами і песто
Цільнозерновий багет – 9 скибочок
В’ялені помідори – 9шт
Кабачок – 9 скибочки
Крем сир – 9 ст. лож
Готовий песто Barilla
Спосіб приготування: Багет нарізати і підсушити на сковороді гриль. Скибки кабачків обсмажте сковороді гриль. Готові кабачки змастити оливковою олією. Кожен шматочок багета намастити ложкою крем – сиру. Викласти по шматку в’яленого помідора. Потім покласти по ложці песто і скибку кабачка
На десерт у Надії буде ніжний, легкий та апетитний тірамісу. Тільки її десерт дієтичний, його можна всім, навіть тим хто слідкує за своєю фігурою.
“Вам здається, що його складно готувати? Дурниця, на цей десерт ви витратите зовсім небагато сил і часу”.
Низькокалорійне тірамісу
Інгредієнти на 4 порції:
Вівсяні висівки 10г
Рисове борошно 30г
Крохмаль кукурудзяний 5 г
Яйця 3 шт
Кефір 50 мл
Сир 5% 350 г
Кава (еспресо)
Замінник цукру ( або цукор 6 ч. лож)
Спосіб приготування:
Готуємо печиво (савоярді) для цього відокремлюємо білки від жовтків. Білки збиваємо до стійких піків. Жовтки з’єднуємо з висівками, борошном, крохмалем, замінником цукру і кефіром, перемішуємо. З’єднуємо обидві суміші.
Викладаємо тісто в пекарський мішок або звичайний пакет. На деко, застелене пергаментом видавлюємо з пакета наші печива. Випікаємо при 180 С приблизно 12 хвилин.
Для крему збиваємо блендером сир, кефір і замінник цукру. Маса повинна бути густа, щільна.
Коли печиво охолоне , занурюємо кожну печеньку в каві, викладаємо у форму або порційний стакан 1-ий шар, зверху щедра порція крему, так робите кілька разів.
Прибрати мінімум на 2 години в холодильник. Зверху посипати какао, прикрасити фруктами і подавати до столу.
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Про це повідомляє БУГ, посилаючись на сторінку тренерки у соцмережі.
"Цього року жодної шуби, олів’є і тому подібне, – говорить Надія, – навіть якщо вони ПП. Хочеться чогось легкого, цікавішого, нового, яскравих смакових ноток. Три салати, дві гарячі страви, дві закуски і десерт вистачить з головою! Хочу з вами поділитися своїм запланованим меню", - написала тренерка на своїй сторінці у соцмережі.
У новорічному меню фітнес-тренерки буде три салати. Вона поділилася рецептами.
Салат з куркою та манго;
Салат з креветками та перепелиними яйцями;
Теплий салат з гарбузом.
Кожен салат по своєму оригінальний, не подібний на інший. Крім цього ці салати не дуже калорійні, два із них з високим вмістом білка і дуже смачні, якраз те що треба в Новорічну ніч.
На гаряче Надія буде готувати лише 2 страви, так як вважає, що вночі не варто перенавантажувати шлунок.
Картопляний гратен
картопля – 800 г
вершки – 300 мл
пармезан – 100г
вершкове масло – 20г
часник – 2 зубчики
мускатний горіх
лавровий лист
сіль, перець
Спосіб приготування: Картоплю почистити, помити і нарізати тонкими скибками. Нарізану картоплю викладіть в широку каструлю, залити вершками, додати сіль, перець, розчавлені 2 зубчики часнику, дрібку мускатного горіха і лавровий лист. Поставити на середній вогонь, довести до кипіння і варити 5-7 хвилин. Якщо вершки сильно загуснуть, можна додати трохи молока. Лавровий лист та часник забрати. Перекласти половину картоплі з вершками в форму для запікання і посипати половиною тертого пармезану, потім викласти другу половину картоплі, шматочок вершкового масла (20 г) і знову посипати сиром. Запікати в духовці протягом 30 хвилин при температурі 180 градусів.
Куряче філе в імбирно-медовому соусі
4 половинки курячого філе
4 ст. л. оливкової олії
1 зубчик часнику
1 ч. л. меленого імбиру
1 ч. л. меленої кориці
2 ст. л. лимонного соку
1 ч.л. солі• чорний перець
1 ст. л. меду.
Спосіб приготування: Обтерти філе сіллю і перцем. На сковороді гриль обсмажити філе з обох боків без олії на середньому вогні до золотистого кольору близько 4 хвилин на кожній стороні. Викласти м’ясо на тарілку. На іншу сковороду покласти оливкову олію, часник, спеції, мед і лимонний сік,. Готувати соус ще близько 5 хвилин. Покласти обсмажені курячі грудки в сковороду з соусом. Обсмажувати грудки на повільному вогні близько 4 хвилин на кожній стороні.
Із закусок – млинці з ікрою і брускетти з в’яленими помідорами та песто.
Чорні млинці з ікрою
Вода 500 мл
Пшеничне борошно 300 г
Сіль на кінчику ножа
Рослинна олія 10 г
Куряче яйце 1 штука
Активоване вугілля 10 шт
Для начинки: червона ікра та крем-сир Філадельфія⠀
Спосіб приготування: Наливаємо в чашу блендера воду , вугілля, додаємо яйце, сіль, борошно, олію і перемішуємо. Смажимо млинці на добре розігрітій сковороді. Коли млинці охолонуть, начинити крем сиром і ікрою. Нарізати як вам подобається. При подачі посипати ікрою.
Брускетти з кабачками, в’яленими помідорами і песто
Цільнозерновий багет – 9 скибочок
В’ялені помідори – 9шт
Кабачок – 9 скибочки
Крем сир – 9 ст. лож
Готовий песто Barilla
Спосіб приготування: Багет нарізати і підсушити на сковороді гриль. Скибки кабачків обсмажте сковороді гриль. Готові кабачки змастити оливковою олією. Кожен шматочок багета намастити ложкою крем – сиру. Викласти по шматку в’яленого помідора. Потім покласти по ложці песто і скибку кабачка
На десерт у Надії буде ніжний, легкий та апетитний тірамісу. Тільки її десерт дієтичний, його можна всім, навіть тим хто слідкує за своєю фігурою.
“Вам здається, що його складно готувати? Дурниця, на цей десерт ви витратите зовсім небагато сил і часу”.
Низькокалорійне тірамісу
Інгредієнти на 4 порції:
Вівсяні висівки 10г
Рисове борошно 30г
Крохмаль кукурудзяний 5 г
Яйця 3 шт
Кефір 50 мл
Сир 5% 350 г
Кава (еспресо)
Замінник цукру ( або цукор 6 ч. лож)
Спосіб приготування:
Готуємо печиво (савоярді) для цього відокремлюємо білки від жовтків. Білки збиваємо до стійких піків. Жовтки з’єднуємо з висівками, борошном, крохмалем, замінником цукру і кефіром, перемішуємо. З’єднуємо обидві суміші.
Викладаємо тісто в пекарський мішок або звичайний пакет. На деко, застелене пергаментом видавлюємо з пакета наші печива. Випікаємо при 180 С приблизно 12 хвилин.
Для крему збиваємо блендером сир, кефір і замінник цукру. Маса повинна бути густа, щільна.
Коли печиво охолоне , занурюємо кожну печеньку в каві, викладаємо у форму або порційний стакан 1-ий шар, зверху щедра порція крему, так робите кілька разів.
Прибрати мінімум на 2 години в холодильник. Зверху посипати какао, прикрасити фруктами і подавати до столу.
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