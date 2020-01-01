У яких населених пунктах Волині будуть відключати світло 24 грудня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 24 грудня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-14:00
Сільськогосподарське п-во "Верба" Тракторна бригада, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТС УКРАЇНА" СМЗ с. Верба
Горохівський район
1. с.Шклінь
10:00-14:00. ТзОВ ВолиньАгро стрлова ,дитячий садочок. с. Шклінь, вул.Молодіжна,Вишнева,Садова.
Іваничівський район
1. Л-7 від ЗТП-11 10:00-15:00 смт. Іваничі, вул. Луцька
Камінь-Каширський район
1. 10:00-16:00 Школа, Шкільна майстерня, їдальня школи, АТС, сільська рада, церква, ФОП Сидорець Галина Іванівна, башня №2 с. Добре. с. Добре, вул.. Центральна
Ківерцівський район
1. 09:00-17:00
ФОП Дуб Володимир Прокопович
ФОП Ліщук Петро Дорофійович
ФОП Данилевська Світлана Юхимівна
Релігійна громада ХВЄ с.Карпилівка
вул.Незалежності
вул.Ветеранів,
вул Л.Українки
2. ПЛ0,4 кВ від ТП-236 09:00-17:00 с.Ромашківка - медпункт
ФОП Лихач І.І.
ДТГО "Львівська залізниця " - переїзд
РГ ХВЄ -п'ятидесятників
Свято-Успенська громада УПЦ
ФОП В"юнник Т.Г. с.Ромашківка
вул.Жовтнева,
3. ПЛ0,4 кВ від ТП-490 09:00-17:00 ФОП Паюк Р.В.
ФОП Чайка О.М. с.Берестяни
вул.Перемоги,
вул.Партизанська,
вул. Ватутіна
4. ПЛ 10 кВ Л70-02 частково 09:00-17:00 ТзОВ "Волиньплемптиця" с.Борохів
вул.М.Салюк,
вул.Луцька,
вул.Хутір
Ковельський район
1. 09:00-17:00 Населення с.Білин
с.Колодяжне
2. ПЛ-0,4кВ від ТП №595 09:00-17:00 Люблинецький ліцей Волинської обласної ради
Релігійна громада апостола Іоанна Богослова
УПЦ смт.Люблинець
3. ПЛ-0,4кВ від КТП №583 09:00-17:00 Голобський психоневрологічний інтернат
Філія "Операторгазотранспортної системи
України" Акціонерного товариства "Укртрансгаз"
Голобська селищна рада смт.Голоби
4. ПЛ-0,4кВ від КТП №361 09:00-17:00 Ф.О. ЧапкоМ.В
Ковельське міжрайонне управління водного
господарства с.Новий Мосир
Локачинський район
1. 11:00-16:00 Школа,ФОП Дриганюк,ФАП с.Павловичі вул.Паламарчука,Набережна
2. ПЛ 0,4кВ Л-2 від КТП№82 09:00-16:00 с.Маньків вул.Першотравнева.
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-436 09:00–17:00 ФОП Рибачук Тетяна Яківна с. Чаруків (ст. Несвіч) вул.Вокзальна
Любомльський та Шацький райони
1. 09:00-17:00
ФОП Сулік Петро Васильович ФОП Романюк Валерія Валеріївна м. Любомль вул Української армії, Весняна, Слави, Садова, 8 Березня, Цегельна, Інтернаціональна,
Прикордоників, Паркова(Парижської Комуни), Брестська, Енергетиків, Миру, Гоголя, Маяковського
2. ПЛ 04кВ КТП-37 10 00-17 00 с. Головно
3. ПЛ 04кВ КТП-435 10 00-17 00 с. Рівне
4. ПЛ 04кВ КТП-121 10 00-17 00 Пункт прийому с.Рівне Молитовний будинок ФОП Карпюк Світлана Володимирівна Магазин с.Рівне с. Рівне
5. ПЛ 04кВ КТП-281 10 00-17 00 смт. Шацьк вул Л Українки, Електриків
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. КТП-67 Л-4 09:00-17:00 м Нововолинськ
Чайковського 31-53,32-50
Чехова 27,29,24-36
2. ЗТП-10 Л-4 09:00-17:00 офіс Воробей М.М. Гагаріна, 4
перукарня Феміді Гагаріна,4
Дантист, вул.Гагаріна 2, Мартинишин Ярослав Євгенович
м-н. Ваші двері, вул. Гагаріна 1, Балабанов Ігор юрійович
м-н. Родинна ковбаска, пр-т. Перемоги, Мамедов Віктор павлович
Ветеринарна допомога, вул. Гагаріна 4, Романишин Руслан Мирославович
перукарня Міледі вул. Небесної Сотні 2 М Нововолинськ
вул. Гагаріна 1
вул.Грушевського 11,13
вул, Інтернаціональна 2
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ ТП-262 09:00-17:00 с.Милін, вул.Гранична, буд.22-28,
9-17,
2. ПЛ-0,4 кВ ТП-441 09:00-17:00 Церква с.Топільне с.Топільно, в.Жовтнева, 1-38, Паркова, Квітнева, 40-70, 1-35 , Ювілейна, Молодіжна, Набережна, Центральна
3. ТП-94 09:00-17:00 м.Рожище (ФОП Степанюк В.П., майстерня столярний цех, ДУ «Волинський обласний лабораторний центр», ЗОШ №1, котельня, ПЖКГ виробнича база) м.Рожище, в.Гагаріна, 17-29, 31-45, Кармелюка, 3-11, Хмельницького, 3-12, Курбаса, 3-24, 1Травня, 9-31
4. КТП-3 Л-1 09:00-17:00 с.Підліски, в.Лугова, 2-18 (парні), 11, 5
5. ПЛ-10кВ Л18-09 09:00-17:00 с.Топільно( пилорама) Бондарук ,Дитячий садок, клуб, КНС,школа, котельня, церква, магазини: Вольська,СТ Вовнянка,
ТОВ Набуток,контора,гаражі,молочний блок,склад,тракторна бригада, с.Топільно, вул.Ватутіна,Квітнева, Першотравнева,Ювілейна,Миру, Садова,Жовтнева,
с.Дмитрівка вул.Молодіжна
м.Рожище вул.Тичини,
с.Кременець вул.Тиха
6. ЗТП-265 09:00-17:00 м.Рожище (гуртожитки в.Незалежності 43, 55, лазня в.Шевченка, приміщення Химчук В.О.,
магазини «Катерина», ФО Хведчак, «Теплоцентр», «Добродій», «Стовпинські ковбаси», «Рибна лавка», «Ажур», «Дункан», «Лотос», «Автозапчастини», «Малюк»,
«Акцент», «Люкс», «Міцні горішки», «Сита родина», ЦНАП, прокуратура, КП Кооператор», .Рожищенська РСС, перукарня «Монро», стомат. К.абінет «Усмішка», аптека Волиньфармпостач», БССЗ Київстар, ВФ Україна) м.Рожище, Незалежності, 33, 47
7. ЗТП-347 м.Рожище 09:00-17:00 м.Рожище (гуртожиток коледжу, магазини «Господар», «Нова оселя», «Дункан», «Велес», «Еко-маркет», «23/7», «Інтер’єр», «Змішані товари», «Електрик», «Дивосвіт», «Артем»,
магазин ФОП Кушнірук, ринок, магазин «Запчастини", «Тростянецькі ковбаси», бар «Джаз», магазин «Євродек», аптеки «Подорожник», Волиньфарм) м.Рожище, вул.Мостова, Лесі Українки
8. ЗТП-87 м.Рожище 09:00-17:00 Рожищенський РЦССДМ, Українська Православна Церква, КП Будинок Культури , Райсоцзабез. музична школа, музей, магазини Коренга ,Ковальчк, «Гостинець», Релігійна громада Свідки Єгови, Громада ЄХБ,
ПП Контакт, Автосервіс, школа №2,
офіс Фомін м.Рожище, вул.О.Степанюка, Грабовського, Привокзальна,
3-29,34,36 Драгоманова, Січових стрільців, І.Франка, Філатова,
1-го Травня 8,
Старовижівський район
1. КТП-280 Л-1,3
КТП-279 Л-3 10:00-17:00 с. Кримне, вул. Лугова, 17 Вересня, Поліська
2. ПЛ-10кВ Л13-01
Після ЗТП-215 10:00-17:00 с. Грабово повністю
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ
КТП-300 10:00-15:30 ФОП Базярук – бар-магазин, школа, СКЗ с. Блаженик вул.Володимирська, Ковпака
2. ПЛ-0,4кВ
КТП-318 10:00-15:30 ФОП Ільченко, Кухарук – база відпочинку с. Пересіка
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-14:00
Сільськогосподарське п-во "Верба" Тракторна бригада, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТС УКРАЇНА" СМЗ с. Верба
Горохівський район
1. с.Шклінь
10:00-14:00. ТзОВ ВолиньАгро стрлова ,дитячий садочок. с. Шклінь, вул.Молодіжна,Вишнева,Садова.
Іваничівський район
1. Л-7 від ЗТП-11 10:00-15:00 смт. Іваничі, вул. Луцька
Камінь-Каширський район
1. 10:00-16:00 Школа, Шкільна майстерня, їдальня школи, АТС, сільська рада, церква, ФОП Сидорець Галина Іванівна, башня №2 с. Добре. с. Добре, вул.. Центральна
Ківерцівський район
1. 09:00-17:00
ФОП Дуб Володимир Прокопович
ФОП Ліщук Петро Дорофійович
ФОП Данилевська Світлана Юхимівна
Релігійна громада ХВЄ с.Карпилівка
вул.Незалежності
вул.Ветеранів,
вул Л.Українки
2. ПЛ0,4 кВ від ТП-236 09:00-17:00 с.Ромашківка - медпункт
ФОП Лихач І.І.
ДТГО "Львівська залізниця " - переїзд
РГ ХВЄ -п'ятидесятників
Свято-Успенська громада УПЦ
ФОП В"юнник Т.Г. с.Ромашківка
вул.Жовтнева,
3. ПЛ0,4 кВ від ТП-490 09:00-17:00 ФОП Паюк Р.В.
ФОП Чайка О.М. с.Берестяни
вул.Перемоги,
вул.Партизанська,
вул. Ватутіна
4. ПЛ 10 кВ Л70-02 частково 09:00-17:00 ТзОВ "Волиньплемптиця" с.Борохів
вул.М.Салюк,
вул.Луцька,
вул.Хутір
Ковельський район
1. 09:00-17:00 Населення с.Білин
с.Колодяжне
2. ПЛ-0,4кВ від ТП №595 09:00-17:00 Люблинецький ліцей Волинської обласної ради
Релігійна громада апостола Іоанна Богослова
УПЦ смт.Люблинець
3. ПЛ-0,4кВ від КТП №583 09:00-17:00 Голобський психоневрологічний інтернат
Філія "Операторгазотранспортної системи
України" Акціонерного товариства "Укртрансгаз"
Голобська селищна рада смт.Голоби
4. ПЛ-0,4кВ від КТП №361 09:00-17:00 Ф.О. ЧапкоМ.В
Ковельське міжрайонне управління водного
господарства с.Новий Мосир
Локачинський район
1. 11:00-16:00 Школа,ФОП Дриганюк,ФАП с.Павловичі вул.Паламарчука,Набережна
2. ПЛ 0,4кВ Л-2 від КТП№82 09:00-16:00 с.Маньків вул.Першотравнева.
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-436 09:00–17:00 ФОП Рибачук Тетяна Яківна с. Чаруків (ст. Несвіч) вул.Вокзальна
Любомльський та Шацький райони
1. 09:00-17:00
ФОП Сулік Петро Васильович ФОП Романюк Валерія Валеріївна м. Любомль вул Української армії, Весняна, Слави, Садова, 8 Березня, Цегельна, Інтернаціональна,
Прикордоників, Паркова(Парижської Комуни), Брестська, Енергетиків, Миру, Гоголя, Маяковського
2. ПЛ 04кВ КТП-37 10 00-17 00 с. Головно
3. ПЛ 04кВ КТП-435 10 00-17 00 с. Рівне
4. ПЛ 04кВ КТП-121 10 00-17 00 Пункт прийому с.Рівне Молитовний будинок ФОП Карпюк Світлана Володимирівна Магазин с.Рівне с. Рівне
5. ПЛ 04кВ КТП-281 10 00-17 00 смт. Шацьк вул Л Українки, Електриків
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. КТП-67 Л-4 09:00-17:00 м Нововолинськ
Чайковського 31-53,32-50
Чехова 27,29,24-36
2. ЗТП-10 Л-4 09:00-17:00 офіс Воробей М.М. Гагаріна, 4
перукарня Феміді Гагаріна,4
Дантист, вул.Гагаріна 2, Мартинишин Ярослав Євгенович
м-н. Ваші двері, вул. Гагаріна 1, Балабанов Ігор юрійович
м-н. Родинна ковбаска, пр-т. Перемоги, Мамедов Віктор павлович
Ветеринарна допомога, вул. Гагаріна 4, Романишин Руслан Мирославович
перукарня Міледі вул. Небесної Сотні 2 М Нововолинськ
вул. Гагаріна 1
вул.Грушевського 11,13
вул, Інтернаціональна 2
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ ТП-262 09:00-17:00 с.Милін, вул.Гранична, буд.22-28,
9-17,
2. ПЛ-0,4 кВ ТП-441 09:00-17:00 Церква с.Топільне с.Топільно, в.Жовтнева, 1-38, Паркова, Квітнева, 40-70, 1-35 , Ювілейна, Молодіжна, Набережна, Центральна
3. ТП-94 09:00-17:00 м.Рожище (ФОП Степанюк В.П., майстерня столярний цех, ДУ «Волинський обласний лабораторний центр», ЗОШ №1, котельня, ПЖКГ виробнича база) м.Рожище, в.Гагаріна, 17-29, 31-45, Кармелюка, 3-11, Хмельницького, 3-12, Курбаса, 3-24, 1Травня, 9-31
4. КТП-3 Л-1 09:00-17:00 с.Підліски, в.Лугова, 2-18 (парні), 11, 5
5. ПЛ-10кВ Л18-09 09:00-17:00 с.Топільно( пилорама) Бондарук ,Дитячий садок, клуб, КНС,школа, котельня, церква, магазини: Вольська,СТ Вовнянка,
ТОВ Набуток,контора,гаражі,молочний блок,склад,тракторна бригада, с.Топільно, вул.Ватутіна,Квітнева, Першотравнева,Ювілейна,Миру, Садова,Жовтнева,
с.Дмитрівка вул.Молодіжна
м.Рожище вул.Тичини,
с.Кременець вул.Тиха
6. ЗТП-265 09:00-17:00 м.Рожище (гуртожитки в.Незалежності 43, 55, лазня в.Шевченка, приміщення Химчук В.О.,
магазини «Катерина», ФО Хведчак, «Теплоцентр», «Добродій», «Стовпинські ковбаси», «Рибна лавка», «Ажур», «Дункан», «Лотос», «Автозапчастини», «Малюк»,
«Акцент», «Люкс», «Міцні горішки», «Сита родина», ЦНАП, прокуратура, КП Кооператор», .Рожищенська РСС, перукарня «Монро», стомат. К.абінет «Усмішка», аптека Волиньфармпостач», БССЗ Київстар, ВФ Україна) м.Рожище, Незалежності, 33, 47
7. ЗТП-347 м.Рожище 09:00-17:00 м.Рожище (гуртожиток коледжу, магазини «Господар», «Нова оселя», «Дункан», «Велес», «Еко-маркет», «23/7», «Інтер’єр», «Змішані товари», «Електрик», «Дивосвіт», «Артем»,
магазин ФОП Кушнірук, ринок, магазин «Запчастини", «Тростянецькі ковбаси», бар «Джаз», магазин «Євродек», аптеки «Подорожник», Волиньфарм) м.Рожище, вул.Мостова, Лесі Українки
8. ЗТП-87 м.Рожище 09:00-17:00 Рожищенський РЦССДМ, Українська Православна Церква, КП Будинок Культури , Райсоцзабез. музична школа, музей, магазини Коренга ,Ковальчк, «Гостинець», Релігійна громада Свідки Єгови, Громада ЄХБ,
ПП Контакт, Автосервіс, школа №2,
офіс Фомін м.Рожище, вул.О.Степанюка, Грабовського, Привокзальна,
3-29,34,36 Драгоманова, Січових стрільців, І.Франка, Філатова,
1-го Травня 8,
Старовижівський район
1. КТП-280 Л-1,3
КТП-279 Л-3 10:00-17:00 с. Кримне, вул. Лугова, 17 Вересня, Поліська
2. ПЛ-10кВ Л13-01
Після ЗТП-215 10:00-17:00 с. Грабово повністю
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ
КТП-300 10:00-15:30 ФОП Базярук – бар-магазин, школа, СКЗ с. Блаженик вул.Володимирська, Ковпака
2. ПЛ-0,4кВ
КТП-318 10:00-15:30 ФОП Ільченко, Кухарук – база відпочинку с. Пересіка
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