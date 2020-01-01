У яких населених пунктах Волині будуть відключати світло 24 грудня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 24 грудня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-14:00Сільськогосподарське п-во "Верба" Тракторна бригада, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТС УКРАЇНА" СМЗ с. Верба1. с.Шклінь10:00-14:00. ТзОВ ВолиньАгро стрлова ,дитячий садочок. с. Шклінь, вул.Молодіжна,Вишнева,Садова.1. Л-7 від ЗТП-11 10:00-15:00 смт. Іваничі, вул. Луцька1. 10:00-16:00 Школа, Шкільна майстерня, їдальня школи, АТС, сільська рада, церква, ФОП Сидорець Галина Іванівна, башня №2 с. Добре. с. Добре, вул.. Центральна1. 09:00-17:00ФОП Дуб Володимир ПрокоповичФОП Ліщук Петро ДорофійовичФОП Данилевська Світлана ЮхимівнаРелігійна громада ХВЄ с.Карпилівкавул.Незалежностівул.Ветеранів,вул Л.Українки2. ПЛ0,4 кВ від ТП-236 09:00-17:00 с.Ромашківка - медпунктФОП Лихач І.І.ДТГО "Львівська залізниця " - переїздРГ ХВЄ -п'ятидесятниківСвято-Успенська громада УПЦФОП В"юнник Т.Г. с.Ромашківкавул.Жовтнева,3. ПЛ0,4 кВ від ТП-490 09:00-17:00 ФОП Паюк Р.В.ФОП Чайка О.М. с.Берестянивул.Перемоги,вул.Партизанська,вул. Ватутіна4. ПЛ 10 кВ Л70-02 частково 09:00-17:00 ТзОВ "Волиньплемптиця" с.Борохіввул.М.Салюк,вул.Луцька,вул.Хутір1. 09:00-17:00 Населення с.Білинс.Колодяжне2. ПЛ-0,4кВ від ТП №595 09:00-17:00 Люблинецький ліцей Волинської обласної радиРелігійна громада апостола Іоанна БогословаУПЦ смт.Люблинець3. ПЛ-0,4кВ від КТП №583 09:00-17:00 Голобський психоневрологічний інтернатФілія "Операторгазотранспортної системиУкраїни" Акціонерного товариства "Укртрансгаз"Голобська селищна рада смт.Голоби4. ПЛ-0,4кВ від КТП №361 09:00-17:00 Ф.О. ЧапкоМ.ВКовельське міжрайонне управління водногогосподарства с.Новий Мосир1. 11:00-16:00 Школа,ФОП Дриганюк,ФАП с.Павловичі вул.Паламарчука,Набережна2. ПЛ 0,4кВ Л-2 від КТП№82 09:00-16:00 с.Маньків вул.Першотравнева.Вимкнень споживачів не запланованоЛуцький район№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-436 09:00–17:00 ФОП Рибачук Тетяна Яківна с. Чаруків (ст. Несвіч) вул.Вокзальна1. 09:00-17:00ФОП Сулік Петро Васильович ФОП Романюк Валерія Валеріївна м. Любомль вул Української армії, Весняна, Слави, Садова, 8 Березня, Цегельна, Інтернаціональна,Прикордоників, Паркова(Парижської Комуни), Брестська, Енергетиків, Миру, Гоголя, Маяковського2. ПЛ 04кВ КТП-37 10 00-17 00 с. Головно3. ПЛ 04кВ КТП-435 10 00-17 00 с. Рівне4. ПЛ 04кВ КТП-121 10 00-17 00 Пункт прийому с.Рівне Молитовний будинок ФОП Карпюк Світлана Володимирівна Магазин с.Рівне с. Рівне5. ПЛ 04кВ КТП-281 10 00-17 00 смт. Шацьк вул Л Українки, ЕлектриківВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. КТП-67 Л-4 09:00-17:00 м НововолинськЧайковського 31-53,32-50Чехова 27,29,24-362. ЗТП-10 Л-4 09:00-17:00 офіс Воробей М.М. Гагаріна, 4перукарня Феміді Гагаріна,4Дантист, вул.Гагаріна 2, Мартинишин Ярослав Євгеновичм-н. Ваші двері, вул. Гагаріна 1, Балабанов Ігор юрійовичм-н. Родинна ковбаска, пр-т. Перемоги, Мамедов Віктор павловичВетеринарна допомога, вул. Гагаріна 4, Романишин Руслан Мирославовичперукарня Міледі вул. Небесної Сотні 2 М Нововолинськвул. Гагаріна 1вул.Грушевського 11,13вул, Інтернаціональна 2Вимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4 кВ ТП-262 09:00-17:00 с.Милін, вул.Гранична, буд.22-28,9-17,2. ПЛ-0,4 кВ ТП-441 09:00-17:00 Церква с.Топільне с.Топільно, в.Жовтнева, 1-38, Паркова, Квітнева, 40-70, 1-35 , Ювілейна, Молодіжна, Набережна, Центральна3. ТП-94 09:00-17:00 м.Рожище (ФОП Степанюк В.П., майстерня столярний цех, ДУ «Волинський обласний лабораторний центр», ЗОШ №1, котельня, ПЖКГ виробнича база) м.Рожище, в.Гагаріна, 17-29, 31-45, Кармелюка, 3-11, Хмельницького, 3-12, Курбаса, 3-24, 1Травня, 9-314. КТП-3 Л-1 09:00-17:00 с.Підліски, в.Лугова, 2-18 (парні), 11, 55. ПЛ-10кВ Л18-09 09:00-17:00 с.Топільно( пилорама) Бондарук ,Дитячий садок, клуб, КНС,школа, котельня, церква, магазини: Вольська,СТ Вовнянка,ТОВ Набуток,контора,гаражі,молочний блок,склад,тракторна бригада, с.Топільно, вул.Ватутіна,Квітнева, Першотравнева,Ювілейна,Миру, Садова,Жовтнева,с.Дмитрівка вул.Молодіжнам.Рожище вул.Тичини,с.Кременець вул.Тиха6. ЗТП-265 09:00-17:00 м.Рожище (гуртожитки в.Незалежності 43, 55, лазня в.Шевченка, приміщення Химчук В.О.,магазини «Катерина», ФО Хведчак, «Теплоцентр», «Добродій», «Стовпинські ковбаси», «Рибна лавка», «Ажур», «Дункан», «Лотос», «Автозапчастини», «Малюк»,«Акцент», «Люкс», «Міцні горішки», «Сита родина», ЦНАП, прокуратура, КП Кооператор», .Рожищенська РСС, перукарня «Монро», стомат. К.абінет «Усмішка», аптека Волиньфармпостач», БССЗ Київстар, ВФ Україна) м.Рожище, Незалежності, 33, 477. ЗТП-347 м.Рожище 09:00-17:00 м.Рожище (гуртожиток коледжу, магазини «Господар», «Нова оселя», «Дункан», «Велес», «Еко-маркет», «23/7», «Інтер’єр», «Змішані товари», «Електрик», «Дивосвіт», «Артем»,магазин ФОП Кушнірук, ринок, магазин «Запчастини", «Тростянецькі ковбаси», бар «Джаз», магазин «Євродек», аптеки «Подорожник», Волиньфарм) м.Рожище, вул.Мостова, Лесі Українки8. ЗТП-87 м.Рожище 09:00-17:00 Рожищенський РЦССДМ, Українська Православна Церква, КП Будинок Культури , Райсоцзабез. музична школа, музей, магазини Коренга ,Ковальчк, «Гостинець», Релігійна громада Свідки Єгови, Громада ЄХБ,ПП Контакт, Автосервіс, школа №2,офіс Фомін м.Рожище, вул.О.Степанюка, Грабовського, Привокзальна,3-29,34,36 Драгоманова, Січових стрільців, І.Франка, Філатова,1-го Травня 8,1. КТП-280 Л-1,3КТП-279 Л-3 10:00-17:00 с. Кримне, вул. Лугова, 17 Вересня, Поліська2. ПЛ-10кВ Л13-01Після ЗТП-215 10:00-17:00 с. Грабово повністю1. ПЛ-0,4кВКТП-300 10:00-15:30 ФОП Базярук – бар-магазин, школа, СКЗ с. Блаженик вул.Володимирська, Ковпака2. ПЛ-0,4кВКТП-318 10:00-15:30 ФОП Ільченко, Кухарук – база відпочинку с. Пересіка