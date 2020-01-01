У Києві поліцейський збував фальшиві долари та гривні. ФОТО





Такою аферою займалися колишній працівник правоохоронних органів та чоловік, що проживає у столиці. Про це інформує



Оперативники організували “закупку” грошей у зловмисників і таким чином зафіксували продаж 200 тис. грн та $3,4 тис. Під час обшуків за місцем проживання підозрюваних вилучено грошові кошти, техніку, чорнові та робочі записи.



Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних засобів, також встановлюються інші особи причетні до збуту підроблених грошових коштів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прокуратура міста Києва викрила діяльність аферистів, котрі займалися збутом підроблених американських доларів та української гривні.Такою аферою займалися колишній працівник правоохоронних органів та чоловік, що проживає у столиці. Про це інформує прокуратура Києва Оперативники організували “закупку” грошей у зловмисників і таким чином зафіксували продаж 200 тис. грн та $3,4 тис. Під час обшуків за місцем проживання підозрюваних вилучено грошові кошти, техніку, чорнові та робочі записи.Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних засобів, також встановлюються інші особи причетні до збуту підроблених грошових коштів.

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