Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу

11 490 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 24 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 488 дітей та 445 медпрацівників.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок четверга, 24 грудня.Також за минулу добу:госпіталізували – 2 721 особа;летальних випадків – 223;одужало – 15 775 осіб;здійснили тестувань за добу – 66 358 (зокрема методом ПЛР – 42 132, методом ІФА – 24 226).Загальна кількість інфікованих в Україні перевищила позначку в мільйон майже через десять місяців після зафіксованого першого випадку COVID-19 в країні.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 001 132 особи;одужало – 631 435 осіб;летальних випадків – 17 395;провели ПЛР-тестувань – 5 390 952.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 377), Запорізькій (774), Одеській (676), Київській (666) та Донецькій (636) областях.Кількість захворювань в регіонах:м. Київ – 105 040 випадків;Вінницька область – 21 490 випадків;Волинська область – 31 917 випадків;Дніпропетровська область – 55 174 випадки;Донецька область – 33 738 випадків;Житомирська область – 37 468 випадків;Закарпатська область – 27 543 випадки;Запорізька область – 50 115 випадків;Івано-Франківська область – 42 482 випадки;Київська область – 55 497 випадків;Кіровоградська область – 8 090 випадків;Луганська область – 9 443 випадки;Львівська область – 58 372 випадки;Миколаївська область – 28 351 випадок;Одеська область – 66 971 випадок;Полтавська область – 33 509 випадків;Рівненська область – 39 634 випадки;Сумська область – 38 923 випадки;Тернопільська область – 32 972 випадки;Харківська область – 66 788 випадків;Херсонська область – 16 408 випадків;Хмельницька область – 37 600 випадків;Черкаська область – 36 418 випадків;Чернівецька область – 38 914 випадків;Чернігівська область – 28 275 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.