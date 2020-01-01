Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:56
11 490 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 24 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 488 дітей та 445 медпрацівників.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок четверга, 24 грудня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 2 721 особа;
летальних випадків – 223;
одужало – 15 775 осіб;
здійснили тестувань за добу – 66 358 (зокрема методом ПЛР – 42 132, методом ІФА – 24 226).
Загальна кількість інфікованих в Україні перевищила позначку в мільйон майже через десять місяців після зафіксованого першого випадку COVID-19 в країні.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 001 132 особи;
одужало – 631 435 осіб;
летальних випадків – 17 395;
провели ПЛР-тестувань – 5 390 952.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 377), Запорізькій (774), Одеській (676), Київській (666) та Донецькій (636) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 105 040 випадків;
Вінницька область – 21 490 випадків;
Волинська область – 31 917 випадків;
Дніпропетровська область – 55 174 випадки;
Донецька область – 33 738 випадків;
Житомирська область – 37 468 випадків;
Закарпатська область – 27 543 випадки;
Запорізька область – 50 115 випадків;
Івано-Франківська область – 42 482 випадки;
Київська область – 55 497 випадків;
Кіровоградська область – 8 090 випадків;
Луганська область – 9 443 випадки;
Львівська область – 58 372 випадки;
Миколаївська область – 28 351 випадок;
Одеська область – 66 971 випадок;
Полтавська область – 33 509 випадків;
Рівненська область – 39 634 випадки;
Сумська область – 38 923 випадки;
Тернопільська область – 32 972 випадки;
Харківська область – 66 788 випадків;
Херсонська область – 16 408 випадків;
Хмельницька область – 37 600 випадків;
Черкаська область – 36 418 випадків;
Чернівецька область – 38 914 випадків;
Чернігівська область – 28 275 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок четверга, 24 грудня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 2 721 особа;
летальних випадків – 223;
одужало – 15 775 осіб;
здійснили тестувань за добу – 66 358 (зокрема методом ПЛР – 42 132, методом ІФА – 24 226).
Загальна кількість інфікованих в Україні перевищила позначку в мільйон майже через десять місяців після зафіксованого першого випадку COVID-19 в країні.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 001 132 особи;
одужало – 631 435 осіб;
летальних випадків – 17 395;
провели ПЛР-тестувань – 5 390 952.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 377), Запорізькій (774), Одеській (676), Київській (666) та Донецькій (636) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 105 040 випадків;
Вінницька область – 21 490 випадків;
Волинська область – 31 917 випадків;
Дніпропетровська область – 55 174 випадки;
Донецька область – 33 738 випадків;
Житомирська область – 37 468 випадків;
Закарпатська область – 27 543 випадки;
Запорізька область – 50 115 випадків;
Івано-Франківська область – 42 482 випадки;
Київська область – 55 497 випадків;
Кіровоградська область – 8 090 випадків;
Луганська область – 9 443 випадки;
Львівська область – 58 372 випадки;
Миколаївська область – 28 351 випадок;
Одеська область – 66 971 випадок;
Полтавська область – 33 509 випадків;
Рівненська область – 39 634 випадки;
Сумська область – 38 923 випадки;
Тернопільська область – 32 972 випадки;
Харківська область – 66 788 випадків;
Херсонська область – 16 408 випадків;
Хмельницька область – 37 600 випадків;
Черкаська область – 36 418 випадків;
Чернівецька область – 38 914 випадків;
Чернігівська область – 28 275 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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