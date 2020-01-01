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Попередньому власнику її подарували: у Луцькому зоопарку замешкала левичка Лана. ФОТО

Попередньому власнику її подарували: у Луцькому зоопарку замешкала левичка Лана. ФОТО
П’ятимісячна левичка Лана з листопада мешкає у Луцькому зоопарку. Щоправда, нині вона на карантині, як зазвичай новоприбулі. Однак, як і усі дітлахи, уже чудово адаптувалася до нових умов та взаємодіє з годувальниками, підлаштовуючись під їхні правила поведінки.

Про це розповіли на сторінці Луцького зоопарку у фейсбуці.

«Кицю» нам подарували. Вибрали саме Луцький зоопарк, бо читали і чули, що тут підопічним забезпечують гарні умови проживання. Дарувальник – не з Волині, тож він сам приїхав сюди і найперше прийшов до нас як відвідувач, аби на власні очі переконатися у тому, що тваринкам у нас комфортно», – йдеться у дописі.

Левичка народилася у серпні, має паспорт. Попередньому власнику її подарували, за якийсь час він зрозумів, що не знає усіх тонкощів вигодовування таких тварин і не впорається із доглядом за хоч і маленьким, однак хижаком. До пошуку постійного житла для своєї улюблениці він підійшов вкрай відповідально – тому левичка переїхала до Луцького зоопарку, де вже давно мешкають леви Нік і Даша.

«Самиця доволі агресивно реагує на спроби самця рикнути на малу, в такий спосіб захищаючи Лану. Наразі маля і дорослі (чи, швидше, дуже поважного віку) особини мешкають в окремих сусідніх вольєрах», – повідомляють у зоопарку.

Працівники впевнені, що коли левичка підросте, її вдасться «подружити» зі старожилами, адже леви живуть у дикій природі групами – прайдами. Щоправда, розводити цих тварин у Луцьку не будуть – Лану стерилізують.

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Побачити малечу відвідувачі зможуть навесні. Бо наразі вона мешкатиме в закритому вольєрі, а заходити туди не дозволяють карантинні обмеження для роботи таких закладів через коронавірус.

Попередньому власнику її подарували: у Луцькому зоопарку замешкала левичка Лана. ФОТО
Попередньому власнику її подарували: у Луцькому зоопарку замешкала левичка Лана. ФОТО
Попередньому власнику її подарували: у Луцькому зоопарку замешкала левичка Лана. ФОТО
Попередньому власнику її подарували: у Луцькому зоопарку замешкала левичка Лана. ФОТО
Попередньому власнику її подарували: у Луцькому зоопарку замешкала левичка Лана. ФОТО


Фото Павла Березюка.

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Теги: Луцьк, левичка, Лана, зоопарк
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