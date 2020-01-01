Попередньому власнику її подарували: у Луцькому зоопарку замешкала левичка Лана. ФОТО





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«Кицю» нам подарували. Вибрали саме Луцький зоопарк, бо читали і чули, що тут підопічним забезпечують гарні умови проживання. Дарувальник – не з Волині, тож він сам приїхав сюди і найперше прийшов до нас як відвідувач, аби на власні очі переконатися у тому, що тваринкам у нас комфортно», – йдеться у дописі.



Левичка народилася у серпні, має паспорт. Попередньому власнику її подарували, за якийсь час він зрозумів, що не знає усіх тонкощів вигодовування таких тварин і не впорається із доглядом за хоч і маленьким, однак хижаком. До пошуку постійного житла для своєї улюблениці він підійшов вкрай відповідально – тому левичка переїхала до Луцького зоопарку, де вже давно мешкають леви Нік і Даша.



«Самиця доволі агресивно реагує на спроби самця рикнути на малу, в такий спосіб захищаючи Лану. Наразі маля і дорослі (чи, швидше, дуже поважного віку) особини мешкають в окремих сусідніх вольєрах», – повідомляють у зоопарку.



Працівники впевнені, що коли левичка підросте, її вдасться «подружити» зі старожилами, адже леви живуть у дикій природі групами – прайдами. Щоправда, розводити цих тварин у Луцьку не будуть – Лану стерилізують.



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Побачити малечу відвідувачі зможуть навесні. Бо наразі вона мешкатиме в закритому вольєрі, а заходити туди не дозволяють карантинні обмеження для роботи таких закладів через коронавірус.







Фото Павла Березюка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. П’ятимісячна левичка Лана з листопада мешкає у Луцькому зоопарку. Щоправда, нині вона на карантині, як зазвичай новоприбулі. Однак, як і усі дітлахи, уже чудово адаптувалася до нових умов та взаємодіє з годувальниками, підлаштовуючись під їхні правила поведінки.Про це розповіли на сторінці Луцького зоопарку у фейсбуці.«Кицю» нам подарували. Вибрали саме Луцький зоопарк, бо читали і чули, що тут підопічним забезпечують гарні умови проживання. Дарувальник – не з Волині, тож він сам приїхав сюди і найперше прийшов до нас як відвідувач, аби на власні очі переконатися у тому, що тваринкам у нас комфортно», – йдеться у дописі.Левичка народилася у серпні, має паспорт. Попередньому власнику її подарували, за якийсь час він зрозумів, що не знає усіх тонкощів вигодовування таких тварин і не впорається із доглядом за хоч і маленьким, однак хижаком. До пошуку постійного житла для своєї улюблениці він підійшов вкрай відповідально – тому левичка переїхала до Луцького зоопарку, де вже давно мешкають леви Нік і Даша.«Самиця доволі агресивно реагує на спроби самця рикнути на малу, в такий спосіб захищаючи Лану. Наразі маля і дорослі (чи, швидше, дуже поважного віку) особини мешкають в окремих сусідніх вольєрах», – повідомляють у зоопарку.Працівники впевнені, що коли левичка підросте, її вдасться «подружити» зі старожилами, адже леви живуть у дикій природі групами – прайдами. Щоправда, розводити цих тварин у Луцьку не будуть – Лану стерилізують.Побачити малечу відвідувачі зможуть навесні. Бо наразі вона мешкатиме в закритому вольєрі, а заходити туди не дозволяють карантинні обмеження для роботи таких закладів через коронавірус.Фото

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