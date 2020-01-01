Декілька вулиць у Луцьку лишаться без світла 26 грудня
Сьогодні, 18:22
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 26 грудня відбудеться відключення електроенергії на деяких вулицях міста Луцька.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго».
Так, з 9:00. До 17:00 години електропостачання буде відсутнє на вул. Львівська, 61, 61а, 61б, 86-100, 106, вул. Супутника, вул. Лєрмонтова, вул. Потебні, 34-44 та на вул. Чекаліна.
Без світла лишаться СТО «Сафрон», магазин «Наш Край», аптека №102, магазин «АВС», ательє, аптека «Гедеон Ріхтер», ТзОВ «Джерела».
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго».
Так, з 9:00. До 17:00 години електропостачання буде відсутнє на вул. Львівська, 61, 61а, 61б, 86-100, 106, вул. Супутника, вул. Лєрмонтова, вул. Потебні, 34-44 та на вул. Чекаліна.
Без світла лишаться СТО «Сафрон», магазин «Наш Край», аптека №102, магазин «АВС», ательє, аптека «Гедеон Ріхтер», ТзОВ «Джерела».
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