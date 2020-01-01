вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Декілька вулиць у Луцьку лишаться без світла 26 грудня

Декілька вулиць у Луцьку лишаться без світла 26 грудня
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 26 грудня відбудеться відключення електроенергії на деяких вулицях міста Луцька.

Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго».

Так, з 9:00. До 17:00 години електропостачання буде відсутнє на вул. Львівська, 61, 61а, 61б, 86-100, 106, вул. Супутника, вул. Лєрмонтова, вул. Потебні, 34-44 та на вул. Чекаліна.

Без світла лишаться СТО «Сафрон», магазин «Наш Край», аптека №102, магазин «АВС», ательє, аптека «Гедеон Ріхтер», ТзОВ «Джерела».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: відключення, Луцьк, світло
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині рік працює норкова ферма: чи варта шкурка вичинки. ФОТО
У Луцьку «сонячні» діти організували ярмарок для порятунку подруги, яка долає лейкемію. ФОТО
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
Коли історична реконструкція – не просто хобі: у Луцьку запрошують на «Файну гутірку»
Сьогодні, 18:55
Декілька вулиць у Луцьку лишаться без світла 26 грудня
Сьогодні, 18:22
Розповіли, якою буде погода у Луцьку в суботу, 26 грудня
Сьогодні, 17:50
На Волині визначили переможців конкурсу найкращої авторської еко-іграшки
Сьогодні, 17:16
У Луцьку з’являться ще два кликуни
Сьогодні, 16:50
Схожі новини
У Луцьку в понеділок, 21 грудня, шість вулиць залишаться без світла У Луцьку в понеділок, 21 грудня, шість вулиць залишаться без світла
20 грудень, 20:00
Де на Волині не буде світла 18 грудня Де на Волині не буде світла 18 грудня
17 грудень, 19:00
Де на Волині не буде світла 17 грудня Де на Волині не буде світла 17 грудня
16 грудень, 19:00
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 11 грудня Де у Луцьку та на Волині не буде світла 11 грудня
10 грудень, 19:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Коли історична реконструкція – не просто хобі: у Луцьку запрошують на «Файну гутірку»
Сьогодні, 18:55
 0
Декілька вулиць у Луцьку лишаться без світла 26 грудня
Сьогодні, 18:22
 0
Розповіли, якою буде погода у Луцьку в суботу, 26 грудня
Сьогодні, 17:50
 0
На Волині визначили переможців конкурсу найкращої авторської еко-іграшки
Сьогодні, 17:16
 0
У Луцьку з’являться ще два кликуни
Сьогодні, 16:50
 0
Медіа
відео
1/8