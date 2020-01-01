Декілька вулиць у Луцьку лишаться без світла 26 грудня





Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго».



Так, з 9:00. До 17:00 години електропостачання буде відсутнє на вул. Львівська, 61, 61а, 61б, 86-100, 106, вул. Супутника, вул. Лєрмонтова, вул. Потебні, 34-44 та на вул. Чекаліна.



Без світла лишаться СТО «Сафрон», магазин «Наш Край», аптека №102, магазин «АВС», ательє, аптека «Гедеон Ріхтер», ТзОВ «Джерела».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 26 грудня відбудеться відключення електроенергії на деяких вулицях міста Луцька.Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго».Так, з 9:00. До 17:00 години електропостачання буде відсутнє на вул. Львівська, 61, 61а, 61б, 86-100, 106, вул. Супутника, вул. Лєрмонтова, вул. Потебні, 34-44 та на вул. Чекаліна.Без світла лишаться СТО «Сафрон», магазин «Наш Край», аптека №102, магазин «АВС», ательє, аптека «Гедеон Ріхтер», ТзОВ «Джерела».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію