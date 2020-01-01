Як лучани готуються до Святвечора. ВІДЕО
Сьогодні, 21:54
Сьогодні Святвечір у римо-католиків, частини протестантів і православних – вони накривають стіл з традиційними стравами та готуються до Різдва Христового.
Родина Маслікових святкує Різдво двічі, 25 грудня та 7 січня, - йдеться у сюжеті Суспільного.
У сім’ї сповідують католицизм та православ’я. Вечерю готує дружина. Їжа буде скоромною - червоний борщ, вареники, кутя та смажений короп. Перед вечерею запалюють свічку, моляться та діляться оплатком.
У сім'ї кандидатки історичних наук Алли Дмитренко. Різдво теж святкують двічі. Чоловік – католик, жінка – православна. У родині дотримуються різних традицій. Науковиця розповідає: свято Різдва Ісуса Христа прийшло на зміну язичницькому святу. Алла Дмитренко говорить: святкувати 25-го грудня Різдво – логічно.
Для римо-католиків Луцька у кафедральному Петропавлівському костелі сьогодні проведуть три нічних меси Різдва Христового з дотриманням карантинних норм, розповів настоятель храму отець Павло Хом’як. Громада Церкви євангельських християн баптистів завтра, 25 грудня, проведе святкову службу з нагоди Різдва Господа Христа, сказав пресвітер Ярослав Троць. У Кафедральному Святотроїцькому соборі 25 грудня колядуватимуть, як спогад про те, що за григоріанським календарем у цей день православні святкували Різдво, розповів протоієрей Віталій Собко.
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Родина Маслікових святкує Різдво двічі, 25 грудня та 7 січня, - йдеться у сюжеті Суспільного.
У сім’ї сповідують католицизм та православ’я. Вечерю готує дружина. Їжа буде скоромною - червоний борщ, вареники, кутя та смажений короп. Перед вечерею запалюють свічку, моляться та діляться оплатком.
У сім'ї кандидатки історичних наук Алли Дмитренко. Різдво теж святкують двічі. Чоловік – католик, жінка – православна. У родині дотримуються різних традицій. Науковиця розповідає: свято Різдва Ісуса Христа прийшло на зміну язичницькому святу. Алла Дмитренко говорить: святкувати 25-го грудня Різдво – логічно.
Для римо-католиків Луцька у кафедральному Петропавлівському костелі сьогодні проведуть три нічних меси Різдва Христового з дотриманням карантинних норм, розповів настоятель храму отець Павло Хом’як. Громада Церкви євангельських християн баптистів завтра, 25 грудня, проведе святкову службу з нагоди Різдва Господа Христа, сказав пресвітер Ярослав Троць. У Кафедральному Святотроїцькому соборі 25 грудня колядуватимуть, як спогад про те, що за григоріанським календарем у цей день православні святкували Різдво, розповів протоієрей Віталій Собко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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