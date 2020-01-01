Юні техніки з Волині отримали почесні відзнаки





Впродовж року вихованці цього гуртка брали участь у багатьох змаганнях з радіозв’язку на коротких хвилях, і щоразу з гарними результатами. За підсумками календарного року команда Ковельської СЮТ серед кращих команд України. Нещодавно надійшли результати декількох останніх змагань, - пише «



Дипломи Українського державного центру позашкільної освіти отримали:



- Каштелян Марк, оператор радіостанції USP-464, за зайняте І місце у Всеукраїнських заочних змаганнях учнівської молоді з радіозв’язку на коротких хвилях до Дня захисника України на призи Музею військ зв’язку Збройних сил України;



- Александрук Артем, Барнич Арсеній, Винокуров Микола, Удуд Дмитро (команда колективної радіостанції UR4PWL), за зайняте ІІІ місце у Всеукраїнських заочних змаганнях учнівської молоді з радіозв’язку на коротких хвилях до Дня захисника України на призи Музею військ зв’язку Збройних сил України;



- Ковалюк Ольга, Давидюк Ірина, Винокурова Вікторія (команда колективної радіостанції UR4PWL, за зайняте ІІ місце у Всеукраїнських заочних змаганнях учнівської молоді з радіозв’язку на коротких хвилях «Осінній міні-тест юних техніків» група Е;



- Петрук Анастасія, Зіньчук Марія, Давидюк Ірина (команда колективної радіостанції UR4PWL, група С), за зайняте ІІІ місце у Всеукраїнських змаганнях учнівської молоді з радіозв’язку на коротких хвилях «Зимовий міні-тест юних техніків» група С.



- Каштелян Марк, оператор радіостанції USP-464, за зайняте ІІІ місце у Всеукраїнських заочних змаганнях учнівської молоді з радіозв’язку на коротких хвилях «Кубок аматорської служби радіозв’язку» група L.



Керівник гуртка Микола Пашкевич отримав Подяку Українського державного центру позашкільної освіти за підготовку переможців та призерів Всеукраїнських змагань.



М.О.Пашкевич впродовж багатьох років очолював Спілку радіоаматорів Волині. Він відомий і шанований не лише на Волині та Україні. Нещодавно Микола Олександрович отримав Диплом Міжнародної спілки радіоаматорів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Ковельській міській станції юних техніків відбулось нагородження вихованців гуртка «Оператори колективної радіостанції» – переможців і призерів обласних та Всеукраїнських змагань з радіозв’язку на коротких хвилях.Впродовж року вихованці цього гуртка брали участь у багатьох змаганнях з радіозв’язку на коротких хвилях, і щоразу з гарними результатами. За підсумками календарного року команда Ковельської СЮТ серед кращих команд України. Нещодавно надійшли результати декількох останніх змагань, - пише « Про.Ковель »., оператор радіостанції USP-464, за зайняте І місце у Всеукраїнських заочних змаганнях учнівської молоді з радіозв’язку на коротких хвилях до Дня захисника України на призи Музею військ зв’язку Збройних сил України;(команда колективної радіостанції UR4PWL), за зайняте ІІІ місце у Всеукраїнських заочних змаганнях учнівської молоді з радіозв’язку на коротких хвилях до Дня захисника України на призи Музею військ зв’язку Збройних сил України;(команда колективної радіостанції UR4PWL, за зайняте ІІ місце у Всеукраїнських заочних змаганнях учнівської молоді з радіозв’язку на коротких хвилях «Осінній міні-тест юних техніків» група Е;(команда колективної радіостанції UR4PWL, група С), за зайняте ІІІ місце у Всеукраїнських змаганнях учнівської молоді з радіозв’язку на коротких хвилях «Зимовий міні-тест юних техніків» група С., оператор радіостанції USP-464, за зайняте ІІІ місце у Всеукраїнських заочних змаганнях учнівської молоді з радіозв’язку на коротких хвилях «Кубок аматорської служби радіозв’язку» група L.Керівник гурткаотримав Подяку Українського державного центру позашкільної освіти за підготовку переможців та призерів Всеукраїнських змагань.М.О.Пашкевич впродовж багатьох років очолював Спілку радіоаматорів Волині. Він відомий і шанований не лише на Волині та Україні. Нещодавно Микола Олександрович отримав Диплом Міжнародної спілки радіоаматорів.

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