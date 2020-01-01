На Житомирщині поліція затримала авто з 700 кг бурштину





Про це



Інцидент стався біля села Повчино на трасі Київ–Чоп ввечері 25 грудня. Мікроавтобус їхав із сусідньої Рівненської області, де порушив декілька правил дорожнього руху і не зупинився на вимогу поліції. Через це за машиною рушили рівненські патрульні.



Коли правоохоронці наздогнали та зупинили мікроавтобус, вони зрозуміли, чому водій уникав спілкування — він перевозив 27 мішків з камінням, зовні схожим на буршин-сирець.





Як кажуть у поліції, врятувати ситуацію 51-річний водій хотів за допомогою тисячі євро, яку він запропонував як хабар.



На місце прибула слідча група, каміння вилучили і відправили на експертизу. Кримінальну справу порушили за ст. 240-1 (Незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину). Ще одне провадження відкрили за ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Новоград-Волинському районі Житомирської області патрульні затримали мікроавтобус, всередині якого було 700 кілограмів бурштину. Водій хотів врятуватися хабарем у 1 000 євро.Про це повідомляє поліція області.Інцидент стався біля села Повчино на трасі Київ–Чоп ввечері 25 грудня. Мікроавтобус їхав із сусідньої Рівненської області, де порушив декілька правил дорожнього руху і не зупинився на вимогу поліції. Через це за машиною рушили рівненські патрульні.Коли правоохоронці наздогнали та зупинили мікроавтобус, вони зрозуміли, чому водій уникав спілкування — він перевозив 27 мішків з камінням, зовні схожим на буршин-сирець.Як кажуть у поліції, врятувати ситуацію 51-річний водій хотів за допомогою тисячі євро, яку він запропонував як хабар.На місце прибула слідча група, каміння вилучили і відправили на експертизу. Кримінальну справу порушили за ст. 240-1 (Незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину). Ще одне провадження відкрили за ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу.

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