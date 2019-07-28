У Маневицькій виправній колонії у засуджених вилучили заборонені предмети. ФОТО
Сьогодні, 15:29
Прокурори у Маневицькій виправній колонія №42 провели вибірковий обхід відділень, де відбувають покарання засуджені.
Під час обходу вилучили заборонені для користування засудженими речі – мобільні телефони, аксесуари до них, спиртовмісні речовини, колюче-ріжучі предмети - інформує прокуратура Волинської області.
Наразі вирішують питання про притягнення осіб, винних у допущених порушеннях, до відповідальності.
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Під час обходу вилучили заборонені для користування засудженими речі – мобільні телефони, аксесуари до них, спиртовмісні речовини, колюче-ріжучі предмети - інформує прокуратура Волинської області.
Наразі вирішують питання про притягнення осіб, винних у допущених порушеннях, до відповідальності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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