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У Маневицькій виправній колонії у засуджених вилучили заборонені предмети. ФОТО

У Маневицькій виправній колонії у засуджених вилучили заборонені предмети. ФОТО
Прокурори у Маневицькій виправній колонія №42 провели вибірковий обхід відділень, де відбувають покарання засуджені.

Під час обходу вилучили заборонені для користування засудженими речі – мобільні телефони, аксесуари до них, спиртовмісні речовини, колюче-ріжучі предмети - інформує прокуратура Волинської області.

Наразі вирішують питання про притягнення осіб, винних у допущених порушеннях, до відповідальності.

У Маневицькій виправній колонії у засуджених вилучили заборонені предмети. ФОТО
У Маневицькій виправній колонії у засуджених вилучили заборонені предмети. ФОТО
У Маневицькій виправній колонії у засуджених вилучили заборонені предмети. ФОТО
У Маневицькій виправній колонії у засуджених вилучили заборонені предмети. ФОТО

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Теги: Маневичі, колонія, заборони
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