У Маневицькій виправній колонії у засуджених вилучили заборонені предмети. ФОТО





Під час обходу вилучили заборонені для користування засудженими речі – мобільні телефони, аксесуари до них, спиртовмісні речовини, колюче-ріжучі предмети - інформує прокуратура Волинської області.



Наразі вирішують питання про притягнення осіб, винних у допущених порушеннях, до відповідальності.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прокурори у Маневицькій виправній колонія №42 провели вибірковий обхід відділень, де відбувають покарання засуджені.Під час обходу вилучили заборонені для користування засудженими речі – мобільні телефони, аксесуари до них, спиртовмісні речовини, колюче-ріжучі предмети - інформує прокуратура Волинської області.Наразі вирішують питання про притягнення осіб, винних у допущених порушеннях, до відповідальності.

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