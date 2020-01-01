Без дотації на луцькі садочки та 18% – на дороги: у громаді біля Луцька затвердили бюджет

Депутати Підгайцівської сільської ради затвердили бюджет на 2021 рік.Обранці громади запланували 287 млн грн доходів та стільки ж видатків. У поточному році, до об’єднання із Липинами, доходи Підгайцівської ОТГ становили 106 млн грн.Рішення про бюджет прийняли під час 3-ої сесії, яка відбулась 24 грудня, більшістю голосів. Проте розроблений сільрадою проєкт бюджету підтримали не всі депутати.«Я утримався від голосування. Вважаю, що рада повинна працювати чітко за законом і визначеними процедурами. Наприклад, перед затвердженням бюджету мали б обов’язково відбутися громадські слухання, де б мешканцям мали розказати про заплановані надходження і витрати. Але цього не було», – пояснив депутат В’ячеслав Разумовський.Депутати Богдан Сінчук, В’ячеслав Разумовський та Віталій Заремба не підтримали проєкт бюджетуТаку ж позицію зайняв і Богдан Сінчук, який є головою комісії з питань депутатської діяльності.«Пояснювальну записку до рішення про бюджет не опублікували, щоб депутати могли ознайомитися з доходами і видатками. Крім того, у бюджеті на наступний рік зняли субвенцію на дітей, які проживають на території Підгайцівської громади і відвідують садочки в Луцьку. Жодна інша громада, яка межує з Луцьком, не відмінила цієї субвенції, лише Підгайці. І тому батьки нашої громади, які працюють в Луцьку чи яким з іншої причини зручніше возити дітей в міський садок, будуть платити з власної кишені. Для мене це стало основним аргументом не підтримувати бюджет, хоча важливу роль відіграло і те, що була порушена процедура», – розповів депутат.Крім того, частина депутатів хотіла ознайомитися із цільовими Програмами Підгайцівської громади, щоб дізнатися конкретний перелік об’єктів чи робіт, на які планується виділяти гроші, проте такої інформації не отримали.Загалом видатки у бюджеті Підгайцівської громади запланували розділити наступним чином:Загальна середня освіта – 110 млн грн (38,4%)Утримання доріг та благоустрій – 50,2 млн грн (17,5%)Дошкільна освіта – 40,1 млн грн (14%)На утримання апарату сільради – 35,6 млн грн (12,4%)Культура і спорт – 9,3 млн грн (3,3%)Придбання техніки для комунального підприємства – 6 млн грн (2,1%)Охорона здоров’я – 4,3 млн грн (1,5%)Заходи в сфері соціального захисту – 2,5 млн грн (0,8%).