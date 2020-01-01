Без дотації на луцькі садочки та 18% – на дороги: у громаді біля Луцька затвердили бюджет
Сьогодні, 07:45
Депутати Підгайцівської сільської ради затвердили бюджет на 2021 рік.
Обранці громади запланували 287 млн грн доходів та стільки ж видатків. У поточному році, до об’єднання із Липинами, доходи Підгайцівської ОТГ становили 106 млн грн.
Рішення про бюджет прийняли під час 3-ої сесії, яка відбулась 24 грудня, більшістю голосів. Проте розроблений сільрадою проєкт бюджету підтримали не всі депутати.
«Я утримався від голосування. Вважаю, що рада повинна працювати чітко за законом і визначеними процедурами. Наприклад, перед затвердженням бюджету мали б обов’язково відбутися громадські слухання, де б мешканцям мали розказати про заплановані надходження і витрати. Але цього не було», – пояснив депутат В’ячеслав Разумовський.
Депутати Богдан Сінчук, В’ячеслав Разумовський та Віталій Заремба не підтримали проєкт бюджету
Таку ж позицію зайняв і Богдан Сінчук, який є головою комісії з питань депутатської діяльності.
«Пояснювальну записку до рішення про бюджет не опублікували, щоб депутати могли ознайомитися з доходами і видатками. Крім того, у бюджеті на наступний рік зняли субвенцію на дітей, які проживають на території Підгайцівської громади і відвідують садочки в Луцьку. Жодна інша громада, яка межує з Луцьком, не відмінила цієї субвенції, лише Підгайці. І тому батьки нашої громади, які працюють в Луцьку чи яким з іншої причини зручніше возити дітей в міський садок, будуть платити з власної кишені. Для мене це стало основним аргументом не підтримувати бюджет, хоча важливу роль відіграло і те, що була порушена процедура», – розповів депутат.
Крім того, частина депутатів хотіла ознайомитися із цільовими Програмами Підгайцівської громади, щоб дізнатися конкретний перелік об’єктів чи робіт, на які планується виділяти гроші, проте такої інформації не отримали.
Загалом видатки у бюджеті Підгайцівської громади запланували розділити наступним чином:
Загальна середня освіта – 110 млн грн (38,4%)
Утримання доріг та благоустрій – 50,2 млн грн (17,5%)
Дошкільна освіта – 40,1 млн грн (14%)
На утримання апарату сільради – 35,6 млн грн (12,4%)
Культура і спорт – 9,3 млн грн (3,3%)
Придбання техніки для комунального підприємства – 6 млн грн (2,1%)
Охорона здоров’я – 4,3 млн грн (1,5%)
Заходи в сфері соціального захисту – 2,5 млн грн (0,8%).
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Обранці громади запланували 287 млн грн доходів та стільки ж видатків. У поточному році, до об’єднання із Липинами, доходи Підгайцівської ОТГ становили 106 млн грн.
Рішення про бюджет прийняли під час 3-ої сесії, яка відбулась 24 грудня, більшістю голосів. Проте розроблений сільрадою проєкт бюджету підтримали не всі депутати.
«Я утримався від голосування. Вважаю, що рада повинна працювати чітко за законом і визначеними процедурами. Наприклад, перед затвердженням бюджету мали б обов’язково відбутися громадські слухання, де б мешканцям мали розказати про заплановані надходження і витрати. Але цього не було», – пояснив депутат В’ячеслав Разумовський.
Депутати Богдан Сінчук, В’ячеслав Разумовський та Віталій Заремба не підтримали проєкт бюджету
Таку ж позицію зайняв і Богдан Сінчук, який є головою комісії з питань депутатської діяльності.
«Пояснювальну записку до рішення про бюджет не опублікували, щоб депутати могли ознайомитися з доходами і видатками. Крім того, у бюджеті на наступний рік зняли субвенцію на дітей, які проживають на території Підгайцівської громади і відвідують садочки в Луцьку. Жодна інша громада, яка межує з Луцьком, не відмінила цієї субвенції, лише Підгайці. І тому батьки нашої громади, які працюють в Луцьку чи яким з іншої причини зручніше возити дітей в міський садок, будуть платити з власної кишені. Для мене це стало основним аргументом не підтримувати бюджет, хоча важливу роль відіграло і те, що була порушена процедура», – розповів депутат.
Крім того, частина депутатів хотіла ознайомитися із цільовими Програмами Підгайцівської громади, щоб дізнатися конкретний перелік об’єктів чи робіт, на які планується виділяти гроші, проте такої інформації не отримали.
Загалом видатки у бюджеті Підгайцівської громади запланували розділити наступним чином:
Загальна середня освіта – 110 млн грн (38,4%)
Утримання доріг та благоустрій – 50,2 млн грн (17,5%)
Дошкільна освіта – 40,1 млн грн (14%)
На утримання апарату сільради – 35,6 млн грн (12,4%)
Культура і спорт – 9,3 млн грн (3,3%)
Придбання техніки для комунального підприємства – 6 млн грн (2,1%)
Охорона здоров’я – 4,3 млн грн (1,5%)
Заходи в сфері соціального захисту – 2,5 млн грн (0,8%).
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