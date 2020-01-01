Три смерті і більше сотні нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу

За останню добу на Волині зареєстрували 109 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.Нові випадки виявили:м. Луцьк – 57,м. Нововолинськ – 5,Горохівський район – 4,Іваничівський район – 2,Ківерцівський район –20,Луцький район – 16,Маневицький район – 2,Ратнівський район – 1,Рожищенський район – 2.Одужало за добу 435 осіб.Померло – 510 осіб (за останню добу – 3: в місті Луцьку – 2, Ківерцівському районі — 1).Загалом станом на 30 грудня в області зареєстрували 32735 випадків COVID-19, що підтвердили лабораторно методом ПЛР, з них 1575 у дітей та 2406 у медичних працівників. Одужало 28 203 особи, з них 1372 дитини та 2216 медичних працівників. 510 випадків хвороби завершилося летально (в тому числі померло 18 медиків).Коронавірусну хворобу виявили:м. Луцьк – 10327 (в т. ч. 144 летальних)м. Нововолинськ – 2080 (в т. ч. 43 летальних)Володимир-Волинський район – 2960 (в т. ч. 43 летальних)Горохівський район – 1152 (в т. ч. 26 летальних)Іваничівський район – 632 (в т. ч. 17 летальних)Камінь-Каширський район – 939 (в т. ч. 12 летальних)Ківерцівський район – 2435 (в т. ч. 31 летальний)Ковельський район – 2590 (в т. ч. 55 летальних)Локачинський район – 516 (в т. ч. 4 летальних)Любомльський район – 706 (в т. ч. 8 летальних)Любешівський район – 939 (в т. ч. 14 летальних)Луцький район – 3383 (в т. ч. 33 летальних)Маневицький район – 1232 (в т. ч. 20 летальних)Ратнівський район – 915 (в т.ч. 18 летальних)Рожищенський район – 662 (в т. ч. 21 летальних)Старовижівський район – 323 (в т.ч. 8 летальних)Турійський район – 695 ( в т. ч. 8 летальних)Шацький район – 249 (в т. ч. 5 летальних)Всього з початку року зареєстрували 34 648 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 140 повідомлень про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 129 419 осіб, за минулу добу — 955 осіб, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 60, приватними лабораторіями – 39.Методом ІФА на COVID-19 провели 112 950 обстежень, за останню добу – 746, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 491, приватними лабораторіями – 734.