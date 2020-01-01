На автодорозі Київ–Одеса сталася ДТП за участю 8 авто. ФОТО





Про це



За попередніми даними, дві особи отримали травми та були шпиталізовані до лікарні.



Патрульні займаються регулюванням руху. Оскільки, на зазначеній ділянці дві крайні ліві смуги руху в напрямку Одеси тимчасово заблоковано. Об'їзд здійснюється по двом правим смугам. На місці працюють рятувальники, медики та поліцейські.



Водії просять врахувати вищевказану інформацію, бути особливо обережними. За можливості утриматися від поїздки за вищевказаним маршрутом.



"Водії, дотримуйтесь правил дорожнього руху та жестів регулювальника. Будьте уважні за кермом та зважайте на погодні умови!", - зазначили у патрульній поліції України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 30 грудня, вранці на автодорозі Київ — Одеса в районі селі Віта Поштова сталося зіткнення восьми транспортних засобів.Про це повідомляє патрульна поліція України.За попередніми даними, дві особи отримали травми та були шпиталізовані до лікарні.Патрульні займаються регулюванням руху. Оскільки, на зазначеній ділянці дві крайні ліві смуги руху в напрямку Одеси тимчасово заблоковано. Об'їзд здійснюється по двом правим смугам. На місці працюють рятувальники, медики та поліцейські.Водії просять врахувати вищевказану інформацію, бути особливо обережними. За можливості утриматися від поїздки за вищевказаним маршрутом."Водії, дотримуйтесь правил дорожнього руху та жестів регулювальника. Будьте уважні за кермом та зважайте на погодні умови!", - зазначили у патрульній поліції України.

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