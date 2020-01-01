У зоні ООС помер молодий військовий
Сьогодні, 19:41
29 грудня у зоні проведення Операції об'єднаних сил помер військослужбовець Вадим Володимирович Єфременюк 1998 р.н.
Про це повідомляє Вінницька обласна державна адмінстрація.
У пресслужбі Вінницької ОДА зауважили, наразі обставини його смерті уточнюються.
Війський проживав у м. Вінниці. Вадим Єфременюк не був одружений, у бійця залишились батьки, двоє братів та сестра.
Дата та місце поховання уточнюється.
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Про це повідомляє Вінницька обласна державна адмінстрація.
У пресслужбі Вінницької ОДА зауважили, наразі обставини його смерті уточнюються.
Війський проживав у м. Вінниці. Вадим Єфременюк не був одружений, у бійця залишились батьки, двоє братів та сестра.
Дата та місце поховання уточнюється.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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