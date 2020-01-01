У зоні ООС помер молодий військовий





Про це



У пресслужбі Вінницької ОДА зауважили, наразі обставини його смерті уточнюються.



Війський проживав у м. Вінниці. Вадим Єфременюк не був одружений, у бійця залишились батьки, двоє братів та сестра.



Дата та місце поховання уточнюється.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 29 грудня у зоні проведення Операції об'єднаних сил помер військослужбовець Вадим Володимирович Єфременюк 1998 р.н.Про це повідомляє Вінницька обласна державна адмінстрація.У пресслужбі Вінницької ОДА зауважили, наразі обставини його смерті уточнюються.Війський проживав у м. Вінниці. Вадим Єфременюк не був одружений, у бійця залишились батьки, двоє братів та сестра.Дата та місце поховання уточнюється.

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