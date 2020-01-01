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У зоні ООС помер молодий військовий

У зоні ООС помер молодий військовий
29 грудня у зоні проведення Операції об'єднаних сил помер військослужбовець Вадим Володимирович Єфременюк 1998 р.н.

Про це повідомляє Вінницька обласна державна адмінстрація.

У пресслужбі Вінницької ОДА зауважили, наразі обставини його смерті уточнюються.

Війський проживав у м. Вінниці. Вадим Єфременюк не був одружений, у бійця залишились батьки, двоє братів та сестра.

Дата та місце поховання уточнюється.



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Теги: Вінниччина, смерть, військовий, помер
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