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Волинське новорічне місто показали з висоти пташиного польоту. ВІДЕО

Волинське новорічне місто показали з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Місто Горохів показали з висоти пташиного польоту

Відео на своїй сторінці опублікував Олег Пундик, який разом із сином займається відеозйомкою за допомогою дронів.

"Новорічний відеоподарунок мешканцям та гостям міста Горохів від Олега та Михайла Пундика", - написав чоловік.

Він із сином відзняв з висоти майже всі частини міста у новорічний період. Особливо ефектною вийшла відеозйомка міста у нічний час.



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Теги: Горохів, Волинь, відео
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