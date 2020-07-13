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У Чернівцях від вибуху газу загорілася квартира, є постраждалий

У Чернівцях від вибуху газу загорілася квартира, є постраждалий
У Чернівцях через вибух газу загорілася квартира, у якій перебував її 82-річний власник.

Чоловік отримав численні опіки, його відразу госпіталізували до реанімаційного відділення. Також рятувальники евакуювали 12 мешканців будинку. Про це інформує ДСНС.

Площа пожежі становила 20 кв. м. Вогонь пошкодив меблі і речі домашнього вжитку.

Попередньо правоохоронці з’ясували, що загорання могло статися через порушення правил пожежної безпеки під час монтажу та експлуатації електричного обладнання.

Слідчі внесли відомості про пожежу до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією ч. 2 ст. 270 КК України – порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

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Теги: Чернівці, газ, квартира, пожежа
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