Де у Луцьку та на Волині не буде світла 5 січня





Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго».



Іваничівський район



10:00-17:00. с. Мишів, вул. Садова, вул. Колгоспна



Камінь-Каширський район



09:00 - 17:00. с. Раків-Ліс вул. Нова



09:30 - 15:30. с. Видерта вул.Ватутіна



10.00-17.00. Медпункт, БК, шкільна ідальня, магаз.СІЛЬПО, ФОП Турик Т., Приходько Л., с. Рудка Червинська вул. Ценральна



Ківерцівський район



8:30-17:00. с. Хопнів – медпункт, клуб, церква

Молитовний будинок Громада ХВЄ

ФОП Шевчук Оксана Петрівна

вул.1-го Травня,

вул. Зелена

с. Суськ - медпункт с. Суськ

вул. Киричука

вулю Ветеранів

с.Бодячів

вул. Л.Українки 14-30

ФОП Ройко В.С. - деревообробний цех, с. Карпилівка

вул.Ів.Франка,

с.Пальче

вул.Лісна,18-23,



10:00-15:00. ФОП Дворак О.М. - магазин

РГ святої Ольги УПЦ КП

Ківерцівська райспоживспілка

ПрАТ "МТС УКРАЇНА" – мобільна база м.Ківерці

вул.Костюшко,буд.10-15,

вул.Луцька,буд.1-13,

вул.Героїв Крут,

вул.Грушевського,45,47,49,

вул.Ватутіна,

вул.Гаврилюка



Ковельський район



9:00-17:00. УКБ та ЖКГ ВК Ковельської міської ради

Релігійна громада церкви

Св. мучениці Тетяни УПЦ м.Ковель вул..Герцена, вул.Н.Яремчука, вул.Фестивальна

ПП "Ковель -Будпостач"

ТзОВ фірма "Продтехопторг" ЛТД

Ковельське РЖКП №2

ФОП Лялькова Т.О.

ФОП Буднік Л.Є.

УКБ та ЖКГ ВК Ковельської міської ради ур.Фасти

м.Ковель, вул.М.Левицького, вул.Коперника, вул..Саксаганського, вул.Патріарха Мстислава, вул.Федорова



Любомльський та Шацький райони



9:00 – 17:00. с. Чмикос

с.Рівне

с.Омеляне



Любешівський район



10:00-17:00. Пекарня ФОП Крисько А.Ф, ФОП Кобак С.М(гаражі) смт.Любешів вул.Маяковського, Свободи

Дитячий садок №-3, церква, автостанція, прокуратура,

магазини: ФОП Павлючик С.С, Тропець С.П(Януся), ПП Константа М, Бущук Н.В, Неймарк О.К(Мандарин), Бар «Таня» смт.Любешів вул.Брестська, Толстого, Вишнева, Шкільна, Свободи, Вереснева

с.Бірки вул.Соборності, Партизанська, Поліська



місто Луцьк



09:00 - 17:00. вул. Замкова, 5-35, 2-8, Кафедральна, 16, Плитниця.

місто Нововолинськ



9:00-17:00. с. Шахтарське



Ратнівський район



9:30-16:30. с. Прохід



10:00-16:00. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "УКРАЇНА"

РАТНІВСЬКЕ СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО

РАТНІВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Фізична особа Лавренюк Марія Дмитрівна

Фізична особа- підприємець Коренчук Олеся Олександрівна

Фізична особа- підприємець Карасюк Марія Василівна

Фізична особа- підприємець Цвікілевич Роман Володимирович

Фізична особа- підприємець Цвікілевич Роман Володимирович

Фізична особа- підприємець Цвікілевич Роман Володимирович

Фізична особа- підприємець Ткачук Віталій Степанович

Фізична особа-підприємець Рудчик Олег Миколайович

Фізична особа- підприємець Шум Світлана Іванівна

Фізична особа- підприємець Сашко Марія Миколаївна

Фізична особа-підприємець Мицюк Степан Федорович

Фізична особа-підприємець Чабан Володимир Миколайович

Фізична особа-підприємець Аврамук Любов Іванівна

Фізична особа-підприємець Глушневський Валентин Петрович

Фізична особа-підприємець Придатко Іван Адамович

Фізична особа-підприємець Грінчук Ольга Олегівна

Фізична особа-підприємець Дейнека Світлана Адамівна

Фізична особа-підприємець Пінкевич Оксана В'ячеславівна

Фізична особа-підприємець Лисакова Олена Павлівна

Фізична особа-підприємець Півень Михайло Олексійович

Філія Ковельська ДЕД ДП Волинський ОАД

Фізична особа-підприємець Власюк Валентина Сафонівна

Фізична особа-підприємець Арсенюк Анатолій Михайлович

Фізична особа-підприємець Харківець Вячеслав Максимович

Фізична особа-підприємець Сорока Віктор Федорович

Фізична особа-підприємець Ганущак Микола Іванович

Фізична особа Кошелюк Ростислав Григорович

Фізична особа-підприємець Румовська Зоя Іванівна

Фізична особа підприємець Антонюк Василь Юхимович

Фізична особа Маковецька Ніна Порфирівна

Фізична особа підприємець Карпік В'ячеслав Миколайович

Фізична особа Корецька Руслана Миколаївна

Фізична особа підприємець Шиманська Тетяна Миколаївна

Фізична особа Шульга Олена Сергіївна

Фізична особа Маркусь Зоя Федосіївна

Фізична особа підприємець Харкевич Сергій Олегович

Фізична особа Півень Тетяна Василівна

Фізична особа Півень Тетяна Василівна

Фізична особа Корецький Юрій Юрійович

Фізична особа Семенюк Іван Васильович

Фізична особа Мартинюк Валентина Іллівна

Ратне вул. Кузьміна, Будівельників



9:00-16:00. Православна Церква с.Річиця

Фізична особа підприємець Гордун Лариса Мар"янівна, с. Присілок

с.Комарово



Рожищенський район



9:00-17:00. с. Милін, вул. Гранична, буд.22-28, 9-17,

м.Рожище адмінприміщення терит.центр, піцерія, торгові кіоски, магазин-бар, відділ, міська рада дитсадок, магазин «Одісей», Кондратюка, І.Франка, 13-19,

ТзОВ "Лан-Волинь", артсвердловина, ферма, зерносклад, кузня, корівники с.Немир

ТзОВ "Лан-Волинь", тракторна бригада с.Немир

с.Оленівка, вул.Миру, буд. 74-80, 67а-81, буд. 48-72, 41-65

с.Підліски, в.Лугова,

2-18 (парні), 11, 5

с.Кременець, вул.Хмельова,54-64

МПП ""Дельта",магазин, м.Рожище, вул.Набережна,

Зарічна, Сухарєва, 39-77,44-72,

Промислова 40-76,47-95.



Старовижівський район



10:00-17:00. с. Соловї вул:Центральна, Нова, Радянська, Підрічна, Лугова.

с.Чевель вул:Пісочна, Підозірна, Гагаріна, Польова, Ангелова



Турійський район



10:00-16:30. Селецька с/р – клуб,школа, ФАП,ТРСТ- магазин с.Задиби

с.Растів, СВГ «Лаванда»- бригада с.Туличів



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 5 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго».10:00-17:00. с. Мишів, вул. Садова, вул. Колгоспна09:00 - 17:00. с. Раків-Ліс вул. Нова09:30 - 15:30. с. Видерта вул.Ватутіна10.00-17.00. Медпункт, БК, шкільна ідальня, магаз.СІЛЬПО, ФОП Турик Т., Приходько Л., с. Рудка Червинська вул. Ценральна8:30-17:00. с. Хопнів – медпункт, клуб, церкваМолитовний будинок Громада ХВЄФОП Шевчук Оксана Петрівнавул.1-го Травня,вул. Зеленас. Суськ - медпункт с. Суськвул. Киричукавулю Ветеранівс.Бодячіввул. Л.Українки 14-30ФОП Ройко В.С. - деревообробний цех, с. Карпилівкавул.Ів.Франка,с.Пальчевул.Лісна,18-23,10:00-15:00. ФОП Дворак О.М. - магазинРГ святої Ольги УПЦ КПКіверцівська райспоживспілкаПрАТ "МТС УКРАЇНА" – мобільна база м.Ківерцівул.Костюшко,буд.10-15,вул.Луцька,буд.1-13,вул.Героїв Крут,вул.Грушевського,45,47,49,вул.Ватутіна,вул.Гаврилюка9:00-17:00. УКБ та ЖКГ ВК Ковельської міської радиРелігійна громада церквиСв. мучениці Тетяни УПЦ м.Ковель вул..Герцена, вул.Н.Яремчука, вул.ФестивальнаПП "Ковель -Будпостач"ТзОВ фірма "Продтехопторг" ЛТДКовельське РЖКП №2ФОП Лялькова Т.О.ФОП Буднік Л.Є.УКБ та ЖКГ ВК Ковельської міської ради ур.Фастим.Ковель, вул.М.Левицького, вул.Коперника, вул..Саксаганського, вул.Патріарха Мстислава, вул.Федорова9:00 – 17:00. с. Чмикосс.Рівнес.Омеляне10:00-17:00. Пекарня ФОП Крисько А.Ф, ФОП Кобак С.М(гаражі) смт.Любешів вул.Маяковського, СвободиДитячий садок №-3, церква, автостанція, прокуратура,магазини: ФОП Павлючик С.С, Тропець С.П(Януся), ПП Константа М, Бущук Н.В, Неймарк О.К(Мандарин), Бар «Таня» смт.Любешів вул.Брестська, Толстого, Вишнева, Шкільна, Свободи, Вересневас.Бірки вул.Соборності, Партизанська, Поліська09:00 - 17:00. вул. Замкова, 5-35, 2-8, Кафедральна, 16, Плитниця.місто Нововолинськ9:00-17:00. с. Шахтарське9:30-16:30. с. Прохід10:00-16:00. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "УКРАЇНА"РАТНІВСЬКЕ СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВОРАТНІВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВАФізична особа Лавренюк Марія ДмитрівнаФізична особа- підприємець Коренчук Олеся ОлександрівнаФізична особа- підприємець Карасюк Марія ВасилівнаФізична особа- підприємець Цвікілевич Роман ВолодимировичФізична особа- підприємець Цвікілевич Роман ВолодимировичФізична особа- підприємець Цвікілевич Роман ВолодимировичФізична особа- підприємець Ткачук Віталій СтепановичФізична особа-підприємець Рудчик Олег МиколайовичФізична особа- підприємець Шум Світлана ІванівнаФізична особа- підприємець Сашко Марія МиколаївнаФізична особа-підприємець Мицюк Степан ФедоровичФізична особа-підприємець Чабан Володимир МиколайовичФізична особа-підприємець Аврамук Любов ІванівнаФізична особа-підприємець Глушневський Валентин ПетровичФізична особа-підприємець Придатко Іван АдамовичФізична особа-підприємець Грінчук Ольга ОлегівнаФізична особа-підприємець Дейнека Світлана АдамівнаФізична особа-підприємець Пінкевич Оксана В'ячеславівнаФізична особа-підприємець Лисакова Олена ПавлівнаФізична особа-підприємець Півень Михайло ОлексійовичФілія Ковельська ДЕД ДП Волинський ОАДФізична особа-підприємець Власюк Валентина СафонівнаФізична особа-підприємець Арсенюк Анатолій МихайловичФізична особа-підприємець Харківець Вячеслав МаксимовичФізична особа-підприємець Сорока Віктор ФедоровичФізична особа-підприємець Ганущак Микола ІвановичФізична особа Кошелюк Ростислав ГригоровичФізична особа-підприємець Румовська Зоя ІванівнаФізична особа підприємець Антонюк Василь ЮхимовичФізична особа Маковецька Ніна ПорфирівнаФізична особа підприємець Карпік В'ячеслав МиколайовичФізична особа Корецька Руслана МиколаївнаФізична особа підприємець Шиманська Тетяна МиколаївнаФізична особа Шульга Олена СергіївнаФізична особа Маркусь Зоя ФедосіївнаФізична особа підприємець Харкевич Сергій ОлеговичФізична особа Півень Тетяна ВасилівнаФізична особа Півень Тетяна ВасилівнаФізична особа Корецький Юрій ЮрійовичФізична особа Семенюк Іван ВасильовичФізична особа Мартинюк Валентина ІллівнаРатне вул. Кузьміна, Будівельників9:00-16:00. Православна Церква с.РічицяФізична особа підприємець Гордун Лариса Мар"янівна, с. Присілокс.Комарово9:00-17:00. с. Милін, вул. Гранична, буд.22-28, 9-17,м.Рожище адмінприміщення терит.центр, піцерія, торгові кіоски, магазин-бар, відділ, міська рада дитсадок, магазин «Одісей», Кондратюка, І.Франка, 13-19,ТзОВ "Лан-Волинь", артсвердловина, ферма, зерносклад, кузня, корівники с.НемирТзОВ "Лан-Волинь", тракторна бригада с.Немирс.Оленівка, вул.Миру, буд. 74-80, 67а-81, буд. 48-72, 41-65с.Підліски, в.Лугова,2-18 (парні), 11, 5с.Кременець, вул.Хмельова,54-64МПП ""Дельта",магазин, м.Рожище, вул.Набережна,Зарічна, Сухарєва, 39-77,44-72,Промислова 40-76,47-95.10:00-17:00. с. Соловї вул:Центральна, Нова, Радянська, Підрічна, Лугова.с.Чевель вул:Пісочна, Підозірна, Гагаріна, Польова, Ангелова10:00-16:30. Селецька с/р – клуб,школа, ФАП,ТРСТ- магазин с.Задибис.Растів, СВГ «Лаванда»- бригада с.Туличів

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