На Різдво у західну частину України прийде похолодання

В Україні у середу, 6 січня, буде волога погода. Дощ, подекуди з мокрим снігом очікують 6-го січня на Півночі, на крайньому Заході та на Луганщині.Про це синоптикнаписала на своїй сторінці у фейсбуці.За її словами, циклон 7-го січня охопить практично всю Україну дощем та мокрим снігом та ще й сильним північно-західним вітром.Температура повітря завтра, 6 січня, коливатиметься в межах +2+6 градусів, на Сході 0+3 градуси, на Півдні буде по-весняному тепло, +7+13 градусів.Синоптик зауважує, що на Різдво невелике похолодання передбачають у західній частині України."А вже з 9-10 січня поступово знижуватиметься температура повітря практично повсюди і, за попередніми прогнозами, вже Василя, Український Новий рік і наступний Святвечір, напередодні Водохреща, ми зустрінемо із морозом", - йдеться у дописі.