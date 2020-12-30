вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Різдво у західну частину України прийде похолодання

На Різдво у західну частину України прийде похолодання
В Україні у середу, 6 січня, буде волога погода. Дощ, подекуди з мокрим снігом очікують 6-го січня на Півночі, на крайньому Заході та на Луганщині.

Про це синоптик Наталія Діденко написала на своїй сторінці у фейсбуці.

За її словами, циклон 7-го січня охопить практично всю Україну дощем та мокрим снігом та ще й сильним північно-західним вітром.

Температура повітря завтра, 6 січня, коливатиметься в межах +2+6 градусів, на Сході 0+3 градуси, на Півдні буде по-весняному тепло, +7+13 градусів.

Синоптик зауважує, що на Різдво невелике похолодання передбачають у західній частині України.

"А вже з 9-10 січня поступово знижуватиметься температура повітря практично повсюди і, за попередніми прогнозами, вже Василя, Український Новий рік і наступний Святвечір, напередодні Водохреща, ми зустрінемо із морозом", - йдеться у дописі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, Різдво
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Публікація на ВолиньPost у 2020-му зібрала рекордні перегляди серед інтернет-видань області за всі часи
10 улюблених історій про людей від ВолиньPost у 2020-му
Скільки доведеться платити за харчування дітей у луцьких дитсадках
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
Локдаун в Україні: що дозволено і заборонено
Сьогодні, 13:08
Оприлюднили розклад різдвяних служб у головному соборі Луцька
Сьогодні, 13:04
На Різдво у західну частину України прийде похолодання
Сьогодні, 12:53
Обіцяв «відмазати» від армії: на Волині військового комісара впіймали на хабарі
Сьогодні, 12:35
Скільки лучанам доведеться заплатити за тепло у грудні
Сьогодні, 12:26
Схожі новини
Синоптики розповіли, якою буде погода на Різдво в Україні Синоптики розповіли, якою буде погода на Різдво в Україні
30 грудень, 2020, 14:58
Якою буде погода на Різдво у Луцьку Якою буде погода на Різдво у Луцьку
06 січень, 2020, 20:18
Якою буде погода на Різдво на Волині Якою буде погода на Різдво на Волині
03 січень, 2020, 10:50
На Різдво в Україні буде мороз На Різдво в Україні буде мороз
03 січень, 2020, 05:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Повідомили, скільки людей працюватимуть у реорганізованих РДА на Волині
Сьогодні, 13:51
 0
Три хлопчики і одна дівчинка: в Україні жінка народила четвірню
Сьогодні, 13:33
 0
Чотири смерті і 86 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 13:13
 0
Локдаун в Україні: що дозволено і заборонено
Сьогодні, 13:08
 0
Оприлюднили розклад різдвяних служб у головному соборі Луцька
Сьогодні, 13:04
 0
Медіа
відео
1/8