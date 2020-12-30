На Різдво у західну частину України прийде похолодання
Сьогодні, 12:53
В Україні у середу, 6 січня, буде волога погода. Дощ, подекуди з мокрим снігом очікують 6-го січня на Півночі, на крайньому Заході та на Луганщині.
Про це синоптик Наталія Діденко написала на своїй сторінці у фейсбуці.
За її словами, циклон 7-го січня охопить практично всю Україну дощем та мокрим снігом та ще й сильним північно-західним вітром.
Температура повітря завтра, 6 січня, коливатиметься в межах +2+6 градусів, на Сході 0+3 градуси, на Півдні буде по-весняному тепло, +7+13 градусів.
Синоптик зауважує, що на Різдво невелике похолодання передбачають у західній частині України.
"А вже з 9-10 січня поступово знижуватиметься температура повітря практично повсюди і, за попередніми прогнозами, вже Василя, Український Новий рік і наступний Святвечір, напередодні Водохреща, ми зустрінемо із морозом", - йдеться у дописі.
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Про це синоптик Наталія Діденко написала на своїй сторінці у фейсбуці.
За її словами, циклон 7-го січня охопить практично всю Україну дощем та мокрим снігом та ще й сильним північно-західним вітром.
Температура повітря завтра, 6 січня, коливатиметься в межах +2+6 градусів, на Сході 0+3 градуси, на Півдні буде по-весняному тепло, +7+13 градусів.
Синоптик зауважує, що на Різдво невелике похолодання передбачають у західній частині України.
"А вже з 9-10 січня поступово знижуватиметься температура повітря практично повсюди і, за попередніми прогнозами, вже Василя, Український Новий рік і наступний Святвечір, напередодні Водохреща, ми зустрінемо із морозом", - йдеться у дописі.
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