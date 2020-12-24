Луцькі пожежники винесли з палаючої будівлі газовий балон, щоб уникнути вибуху. ФОТО

В обласному центрі Волині горіло гаражне приміщення на вулиці Сеченова.Про це повідомляє речник управління ДСНС у Волинській області Володимир Нестеров на своїй сторінці у фейсбуці.Пожежа сталася вдень, 5 січня. Горів гараж, прибудований до господарської будівлі. На пожежі працювали вогнеборці 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини та друге відділення 25 ДПРЧ м. Луцька Управління ДСНС України у Волинській області.Для запобігання вибуху з осередку пожежі рятувальники винесли газовий балон.Потерпілих немає, пожежу було ліквідовано у тих розмірах, яких вона набула на момент прибуття першого підрозділу служби 101.