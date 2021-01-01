У Луцьку дорогу не поділили Opel та Skoda
Сьогодні, 15:36
У Луцьку зіткнулись легковики Opel та Skoda.
Про це “Волинь.Правді” повідомили очевидці.
Так, сьогодні, 6 січня, приблизно о 14:30 на вулиці Шевченка зіткнулися дві автівки. Зазначається, що водій легковика Opel не надав перевагу у русі іншій автівці, що і спричинило зіткнення.
Внаслідок ДТП автівки отримали механічні пошкодження. Інформації про постраждалих немає.
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Про це “Волинь.Правді” повідомили очевидці.
Так, сьогодні, 6 січня, приблизно о 14:30 на вулиці Шевченка зіткнулися дві автівки. Зазначається, що водій легковика Opel не надав перевагу у русі іншій автівці, що і спричинило зіткнення.
Внаслідок ДТП автівки отримали механічні пошкодження. Інформації про постраждалих немає.
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