У Луцьку дорогу не поділили Opel та Skoda





Про це



Так, сьогодні, 6 січня, приблизно о 14:30 на вулиці Шевченка зіткнулися дві автівки. Зазначається, що водій легковика Opel не надав перевагу у русі іншій автівці, що і спричинило зіткнення.



Внаслідок ДТП автівки отримали механічні пошкодження. Інформації про постраждалих немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку зіткнулись легковики Opel та Skoda.Про це “Волинь.Правді” повідомили очевидці.Так, сьогодні, 6 січня, приблизно о 14:30 на вулиці Шевченка зіткнулися дві автівки. Зазначається, що водій легковика Opel не надав перевагу у русі іншій автівці, що і спричинило зіткнення.Внаслідок ДТП автівки отримали механічні пошкодження. Інформації про постраждалих немає.

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