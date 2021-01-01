вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку дорогу не поділили Opel та Skoda

У Луцьку дорогу не поділили Opel та Skoda
У Луцьку зіткнулись легковики Opel та Skoda.

Про це “Волинь.Правді” повідомили очевидці.

Так, сьогодні, 6 січня, приблизно о 14:30 на вулиці Шевченка зіткнулися дві автівки. Зазначається, що водій легковика Opel не надав перевагу у русі іншій автівці, що і спричинило зіткнення.

Внаслідок ДТП автівки отримали механічні пошкодження. Інформації про постраждалих немає.

У Луцьку дорогу не поділили Opel та Skoda
У Луцьку дорогу не поділили Opel та Skoda

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Публікація на ВолиньPost у 2020-му зібрала рекордні перегляди серед інтернет-видань області за всі часи
10 улюблених історій про людей від ВолиньPost у 2020-му
Скільки доведеться платити за харчування дітей у луцьких дитсадках
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
У Луцьку дорогу не поділили Opel та Skoda
Сьогодні, 15:36
Де на Волині виявили гриби та молоко з радіацією
Сьогодні, 15:25
Від Волині – аж до Сходу: які цікаві традиції на Різдво були у різних куточках України
Сьогодні, 14:50
На Прикарпатті вночі загорівся готель: від пожежі врятували 25 туристів
Сьогодні, 14:40
На Волині посеред дороги вщент згоріла автівка. ВІДЕО
Сьогодні, 14:30
Схожі новини
Загибель жінки через аварію на Перемоги: водій відбувся «умовним» Загибель жінки через аварію на Перемоги: водій відбувся «умовним»
Сьогодні, 09:15
В центрі Луцька зіткнулися Volkswagen та Mercedes. ФОТО, ВІДЕО В центрі Луцька зіткнулися Volkswagen та Mercedes. ФОТО, ВІДЕО
05 січень, 21:39
У Луцьку на Набережній сталася подвійна ДТП. ФОТО У Луцьку на Набережній сталася подвійна ДТП. ФОТО
05 січень, 11:54
У Луцьку на Перемоги – подвійна аварія. ФОТО У Луцьку на Перемоги – подвійна аварія. ФОТО
04 січень, 13:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через скандал в Підгайцях відкрили подвійний кримінал
05 січень, 21:23
 1
У Луцьку дорогу не поділили Opel та Skoda
Сьогодні, 15:36
 0
Де на Волині виявили гриби та молоко з радіацією
Сьогодні, 15:25
 0
Від Волині – аж до Сходу: які цікаві традиції на Різдво були у різних куточках України
Сьогодні, 14:50
 0
На Прикарпатті вночі загорівся готель: від пожежі врятували 25 туристів
Сьогодні, 14:40
 0
Медіа
відео
1/8