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Посеред поля поблизу Луцька знайшли згорілий автомобіль. ФОТО

Посеред поля поблизу Луцька знайшли згорілий автомобіль. ФОТО
Неподалік від Луцька в полі виявили спалений автомобіль марки Ford Mondeo. Надзвичайна пригода трапилася днями на шляху із села Гаразджа до села Воротнів, на земельних угіддях СГ ТОВ «Лище».

Про наслідки інциденту повідомляє ІА Волинські Новини.

Зі слів місцевих мешканців, про надзвичайну пригоду їм нічого невідомо, оскільки усе трапилося на ґрунтовій дорозі через поля, поблизу якої фактично немає житлових будинків, лише дачний масив, на території якого зимової пори рідко коли можна зустріти господарів.

Окрім того, зі слів випадкового очевидця, обгорілий «кістяк» авто на тому ж місці, він виявив учора, 9 січня, близько 13 години.

«Очевидно, автомобіль згорів у ніч з 8 на 9 січня», - припускає свідок.

Так, журналістам ІА Волинські Новини стало відомо, що автомобіль Ford Mondeo 1994 року випуску чороного кольору зареєстрований у селі Вишнів Волинської області. Його власником є фізична особа. Згідно із інформацією, вказаною при реєстрації, транспортний засіб оснащений газовою установкою, яка, очевидно й стала причиною займання та вибуху.

Унаслідок вибуху деталі автомобіля та скло, розлетілися прилеглою територією на відстань до 10 метрів.

Найбільше вигоріла задня частина, де, ймовірно, й була розміщена газова установка.

Посеред поля поблизу Луцька знайшли згорілий автомобіль. ФОТО
Посеред поля поблизу Луцька знайшли згорілий автомобіль. ФОТО
Посеред поля поблизу Луцька знайшли згорілий автомобіль. ФОТО
Посеред поля поблизу Луцька знайшли згорілий автомобіль. ФОТО
Посеред поля поблизу Луцька знайшли згорілий автомобіль. ФОТО
Посеред поля поблизу Луцька знайшли згорілий автомобіль. ФОТО
Посеред поля поблизу Луцька знайшли згорілий автомобіль. ФОТО

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Теги: Лище, поле, газова установка, автомобіль
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