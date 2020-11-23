Волинська мисткиня стала фіналісткою всеукраїнського фестивалю





Днями стало відомо, що роботу володимирчанки відібрали у фінал, де 10 людей з України будуть виборювати перемогу далі, - пише



Валентина Борусевич – мисткиня, волонтерка, очільниця ГО «Стимул осіб з інвалідністю», переможниця спортивних Всеукраїнських змагань для людей з інвалідністю, дипломантка Всеукраїнських та міжнародних фестивалів творчості.



Онлайн-фестиваль «Незламні духом» став для неї ще одним викликом. 75 найкращих самодіяльних художників, літераторів, кіномитців й кліпмейкерів зі всієї України презентували свої роботи. І лише 10 з них потрапили у фінал.



Пані Валентина на цей творчий конкурс у номінації «Образотворче мистецтво» представила блокнот прикрашений точковим розписом, який назвала «Гармонія».



Свою конкурсну роботу майстриня виготовляла кілька днів із невеликими перервами. Хотіла, аби він відразу впадав у вічі й зачаровував, а ще, щоб здивував усіх оригінальною технікою.



«Я вже багато років займаюсь мистецтвом, їжджу по всій Україні на різноманітні конкурси і фестивалі, тому знаю, що люди виставляють і показують там.



І я зрозуміла, що такою технікою точкового розпису майже ніхто не займається. І я захотіла зробити щось таке, що ніхто не робить і привернути до себе увагу. Хотіла бути оригінальною чи навіть унікальною. І в мене це вийшло», – зазначила Валентина.



Вона опанувала більше 14 видів технік декоративно-прикладного мистецтва: декорування соленим тістом та джутовими нитками, бісероплетіння, плетіння з паперової лози, вишивка, топіарії, пахучі ляльки-травниці, декупаж, навіть вітражний розпис. Точковий розпис – найскладніший з них, бо потребує величезної витримки, терпіння і копіткої праці.



«Є спеціальна акрилова фарба. Створюєш нею малюнок і потім однаковими крапочками видавлюєш його. Робота дуже копітка, потребує дуже великої концентрації уваги й зору. Але воно цього варте. Адже виходить дуже гарно. На перший погляд навіть здається, що це приклеєний бісер, а не намальована картина», – розповіла мисткиня.



Її оригінальна робота зачарувала членів журі. І вони відзначили її своїми лайками. Адже саме велика кількість «сердечок», якими люди відзначили виставлену на фейсбуці роботу, дала можливість їй перейти в другий тур конкурсу, де відбиралися кращі десять, за які знову ж таки проголосували переглядачі в Інтернеті.



«Мені скинули посилання на фестиваль. Він мене зацікавив і я вирішила спробувати. Насамперед, аби стати учасником потрібно було, аби моя робота, розміщена на офіційній сторінці фестивалю у фейсбуці, зібрала не менше ста лайків від людей. А вже, щоб потрапити у фінал лайків вже мало бути більше тисячі. Мої знайомі налайкали приблизно 300 раз. Але кожен лайк від членів журі рахується як сто голосів. І мою роботу лайкнуло 7 членів журі. І таким чином я увійшла у фінал», – зауважила Валентина Борусевич.



У коментарі БУГу Валентина зізналася, що новина про потрапляння у фінал конкурсу стала для неї приємною несподіванкою і гарним подарунком до Різдвяних свят.



Переможців Незалежного фестивалю гідності «Незламні духом» визначить журі, до складу якого увійшли експерти, журналісти та знані митці. І назвуть їх 8-го травняв Києві у культурно-мистецькому комплексі «Співоче поле». А люди зможуть визначити володаря призу глядацьких симпатій. Й Валентина Борусевич розраховує на їх підтримку.



Довідка:



Фестиваль має на меті надихнути людей із інвалідністю на пошук нових форм творчості, допомогти їм зміцніти духовно, подолати складні життєві обставини й фізичні обмеження.



Основним критерієм оцінювання робіт конкурсної програми фестивалю є розкриття авторами теми цінності і неповторності кожного людського життя, непоборності духу, долання депресії через пошуки себе у творчості та здатності до нездоланної емоційної щедрості.



Фестиваль сприятиме розвитку творчого простору для спілкування людей незламного духу.

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