Січневий локдаун: частина волинських шкіл – на «дистанційці»





Про це у коментарі Людмила Плахотна.



Нагадаємо, з 8 січня в Україні



«Вже з цього понеділка більшість шкіл на Волині розпочали навчання дистанційно, а з наступного понеділка канікули завершаться у решті шкіл, у тому числі й міста Луцька», – розповіла Людмила Плахотна.



З її слів, усі волинські школи сьогодні забезпечені доступом до інтернету, щоб можна було викладати дистанційно, проте є інший бік проблеми – не всі учні вдома мають доступ до мережі.



«У 2019 році ми отримали державну субвенцію і всі школи підключили до інтернету. Щоправда, є ситуації, коли не кожна дитина має вдома інтернет і не кожна дитина має ґаджет. Є, наприклад, багатодітні сім’ї, де на кожну дитину планшетів, ноутбуків чи телефонів і не накупиш. Тому є завдання, які в телефонному режимі передаються, чи по вайберу. Кожен педагог шукає можливості спілкування з конкретною дитиною. В цьому році десь на державному рівні обговорюється питання щодо нової цільової субвенції на придбання персональних пристроїв дітям, в яких є гостра портреба. Але ще немає ані коштів, ані порядку, тому про це зараз говорити я не можу», – пояснила вона.



Зауважимо, відповідно до рішення уряду, локдаун триватиме до 24 січня.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відучора частина волинських шкіл – на дистанційному навчанні. Через тиждень решта навчальних закладів також перейдуть на цю форму.Про це у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини повідомила очільниця управління освіти і науки Волинської облдержадміністраціїНагадаємо, з 8 січня в Україні впроваджений локдаун . У цей період заборонено учням відвідувати навчальні заклади (крім дошкільних). Оскільки новорічні канікули в деяких школах закінчилися вже цього тижня, то учні перейшли на дистанційну форму навчання.«Вже з цього понеділка більшість шкіл на Волині розпочали навчання дистанційно, а з наступного понеділка канікули завершаться у решті шкіл, у тому числі й міста Луцька», – розповіла Людмила Плахотна.З її слів, усі волинські школи сьогодні забезпечені доступом до інтернету, щоб можна було викладати дистанційно, проте є інший бік проблеми – не всі учні вдома мають доступ до мережі.«У 2019 році ми отримали державну субвенцію і всі школи підключили до інтернету. Щоправда, є ситуації, коли не кожна дитина має вдома інтернет і не кожна дитина має ґаджет. Є, наприклад, багатодітні сім’ї, де на кожну дитину планшетів, ноутбуків чи телефонів і не накупиш. Тому є завдання, які в телефонному режимі передаються, чи по вайберу. Кожен педагог шукає можливості спілкування з конкретною дитиною. В цьому році десь на державному рівні обговорюється питання щодо нової цільової субвенції на придбання персональних пристроїв дітям, в яких є гостра портреба. Але ще немає ані коштів, ані порядку, тому про це зараз говорити я не можу», – пояснила вона.Зауважимо, відповідно до рішення уряду, локдаун триватиме до 24 січня.

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