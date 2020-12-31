У Луцьку Toyota збила чоловіка
Сьогодні, 10:12
У Луцьку на проспекті Соборності автомобіль Toyota здійснив наїзд на пішохода.
Про це інформують Волинські Новини.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 12 грудня, у першій половині дня. Автомобіль збив чоловіка, котрий переходив дорогу нерегульованим пішохідним переходом.
На місці події працювала поліція та карета швидкої допомоги. Як відомо, у чоловіка переломи ноги.
Інформацію про автопригоду підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що вчора близько 12 години на проспекті Соборності у Луцьку 69-річна водійка автомобіля Toyota здійснила наїзд на 80-річного пішохода. Внаслідок ДТП пенсіонер отримав тілесні ушкодження. За цим фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч 1 ст. 286 ККУ. Триває слідство.
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Про це інформують Волинські Новини.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 12 грудня, у першій половині дня. Автомобіль збив чоловіка, котрий переходив дорогу нерегульованим пішохідним переходом.
На місці події працювала поліція та карета швидкої допомоги. Як відомо, у чоловіка переломи ноги.
Інформацію про автопригоду підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що вчора близько 12 години на проспекті Соборності у Луцьку 69-річна водійка автомобіля Toyota здійснила наїзд на 80-річного пішохода. Внаслідок ДТП пенсіонер отримав тілесні ушкодження. За цим фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч 1 ст. 286 ККУ. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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