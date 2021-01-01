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На Волині жінка не отримувала пенсію протягом 3-х місяців. ВІДЕО

На Волині жінка не отримувала пенсію протягом 3-х місяців. ВІДЕО
Залишилась без пенсії через працівників пенсійного фонду. Таку історію розповідає 60-річна жителька Ківерців. Каже, що їй не нарахували виплату за три місяці, адже спеціалісти у відомстві не вчасно подали документи. Жінка додає, таких як вона, у місті близько 20-ти людей.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

Пані Ольга розповідає, що повинна була подати документи на оформлення заслуженої допомоги від держави, тож звернулася у місцевий відділ обслуговування громадян пенсійного фонду, що у Ківерцях. Перший раз їй відповіли, що спеціаліста немає на місці, вдруге, що той у відпустці.

Жінка мала подати документи з серпня по жовтень. Тож на початку жовтня вона вкотре пішла у відділення пенсійного фонду у Ківерцях і таки написала заяву. Але в цей час спецпрограма дала збій. Й спеціаліст запевнила, що з усім розбереться сама і в той же день всі документи дооформить. Та наприкінці року пані Ольга довідалась, що її зареєстрували не відразу, а через місяць після дозволеного терміну і вона не отримає грошей за два місяці.

З того, що пенсіонерці виплатили, теж частину заберуть, за ще один місяць, бо як з’ясувала Ольга: нарахували забагато.

Пані Ольга розповіла, що таких, хто не отримав пенсії за три місяці не зі своєї вини, у самих лише Ківерцях є близько 20-ти людей.

Вже цього тижня телефоном у пенсійному фонді повідомили, що питання вирішили.

12 каналу стало відомо з власних джерел, що ту пенсію, яку жінка недоотримала, їй таки повернули, принесли додому через кілька днів після інтерв’ю, але виплатили це неофіційно.


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Теги: Ківерці, пенсія, невиплата
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