На Волині жінка не отримувала пенсію протягом 3-х місяців. ВІДЕО





Про це



Пані Ольга розповідає, що повинна була подати документи на оформлення заслуженої допомоги від держави, тож звернулася у місцевий відділ обслуговування громадян пенсійного фонду, що у Ківерцях. Перший раз їй відповіли, що спеціаліста немає на місці, вдруге, що той у відпустці.



Жінка мала подати документи з серпня по жовтень. Тож на початку жовтня вона вкотре пішла у відділення пенсійного фонду у Ківерцях і таки написала заяву. Але в цей час спецпрограма дала збій. Й спеціаліст запевнила, що з усім розбереться сама і в той же день всі документи дооформить. Та наприкінці року пані Ольга довідалась, що її зареєстрували не відразу, а через місяць після дозволеного терміну і вона не отримає грошей за два місяці.



З того, що пенсіонерці виплатили, теж частину заберуть, за ще один місяць, бо як з’ясувала Ольга: нарахували забагато.



Пані Ольга розповіла, що таких, хто не отримав пенсії за три місяці не зі своєї вини, у самих лише Ківерцях є близько 20-ти людей.



Вже цього тижня телефоном у пенсійному фонді повідомили, що питання вирішили.



12 каналу стало відомо з власних джерел, що ту пенсію, яку жінка недоотримала, їй таки повернули, принесли додому через кілька днів після інтерв’ю, але виплатили це неофіційно.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Залишилась без пенсії через працівників пенсійного фонду. Таку історію розповідає 60-річна жителька Ківерців. Каже, що їй не нарахували виплату за три місяці, адже спеціалісти у відомстві не вчасно подали документи. Жінка додає, таких як вона, у місті близько 20-ти людей.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.Панірозповідає, що повинна була подати документи на оформлення заслуженої допомоги від держави, тож звернулася у місцевий відділ обслуговування громадян пенсійного фонду, що у Ківерцях. Перший раз їй відповіли, що спеціаліста немає на місці, вдруге, що той у відпустці.Жінка мала подати документи з серпня по жовтень. Тож на початку жовтня вона вкотре пішла у відділення пенсійного фонду у Ківерцях і таки написала заяву. Але в цей час спецпрограма дала збій. Й спеціаліст запевнила, що з усім розбереться сама і в той же день всі документи дооформить. Та наприкінці року пані Ольга довідалась, що її зареєстрували не відразу, а через місяць після дозволеного терміну і вона не отримає грошей за два місяці.З того, що пенсіонерці виплатили, теж частину заберуть, за ще один місяць, бо як з’ясувала Ольга: нарахували забагато.Пані Ольга розповіла, що таких, хто не отримав пенсії за три місяці не зі своєї вини, у самих лише Ківерцях є близько 20-ти людей.Вже цього тижня телефоном у пенсійному фонді повідомили, що питання вирішили.12 каналу стало відомо з власних джерел, що ту пенсію, яку жінка недоотримала, їй таки повернули, принесли додому через кілька днів після інтерв’ю, але виплатили це неофіційно.

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