В Маріуполі підлітки ґвалтували 16-річну дівчину і публікували відео в мережі
Сьогодні, 04:21
Поліцейські Маріуполя викрили школярів 15 та 16 років на вчиненні тяжкого злочину. За даними слідства, юнаки неодноразово скоювали насильство щодо 16-річної дівчинки.
Зловмисникам повідомили про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої, вчиненому групою осіб. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Донецької області, - пише Канал24.
Якщо юнаків визнають винними, їм загрожує від 7 до 12 років тюрми. Викладали записи у телеграм
За даними слідства, злочини підлітки скоювали кілька разів у березні 2020 року. Школярі систематично вчиняли з дівчиною насильницькі дії, а зносини знімали на відео. Записи зґвалтувань підозрювані поширювали у телеграмі.
Досудове розслідування злочину триває. Якщо поліцейські та прокурори зможуть зібрати достатню кількість доказів та довести провину затриманих в суді, їх можуть ув'язнити попри неповнолітній вік. Втім, можуть і відпустити, замінивши покарання умовним терміном.
Чи застосовують наразі до підлітків запобіжний захід, невідомо.
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Зловмисникам повідомили про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої, вчиненому групою осіб. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Донецької області, - пише Канал24.
Якщо юнаків визнають винними, їм загрожує від 7 до 12 років тюрми. Викладали записи у телеграм
За даними слідства, злочини підлітки скоювали кілька разів у березні 2020 року. Школярі систематично вчиняли з дівчиною насильницькі дії, а зносини знімали на відео. Записи зґвалтувань підозрювані поширювали у телеграмі.
Досудове розслідування злочину триває. Якщо поліцейські та прокурори зможуть зібрати достатню кількість доказів та довести провину затриманих в суді, їх можуть ув'язнити попри неповнолітній вік. Втім, можуть і відпустити, замінивши покарання умовним терміном.
Чи застосовують наразі до підлітків запобіжний захід, невідомо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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