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Повернення: «Волинь» цікавиться екскапітаном «Дніпра-1»

Повернення: «Волинь» цікавиться екскапітаном «Дніпра-1»
Центральний півзахисник Сергій Кравченко швидше за все продовжить кар'єру в Україні. Відразу два клуби зацікавились послугами досвідченого футболіста.

Про це повідомляє Футбол24.

Сергій Кравченко, якому Дінпро-1 вказав "на двері", спростував інформацію про завершення кар'єри. Гравцем цікавляться відразу два українські клуби – першолігова Волинь та дебютант УПЛ Минай, повідомляє Meta-ratings.

Президент Дніпра-1 Юрій Береза заявляв, що футболіст швидше за все повішає бутси на цвях, тому запропонував Кравченку роботу у клубі. Але Сергій планує продовжувати виходити на футбольне поле.

37-річний півзахисник може знову повернутись у луцьку Волинь, у якій виступав у сезоні-2015/16. У футболці "хрестоносців" провів 24 поєдинки, у яких одного разу відзначився голом.

Конкурентом Волині може стати Минай, який вже зробив одне гучне підписання у вигляді колишнього гравця Динамо та збірної України Артема Мілевського.

У цьому сезоні Кравченко зіграв за Дніпро-1 у 13 матчах, у яких записав у свій актив два асисти. Угода півзахисника з дніпровським клубом був розрахований до червня 2021-го року.

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Теги: спорт, футбол, Волинь
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