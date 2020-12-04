«Гастролер» із Хмельниччини проник у будинок волинянина та виніс речей на 12 тисяч гривень. ФОТО





Про це



Оперативники Луцького районного управління поліції по гарячих слідах встановили зловмисника, котрий учора в період часу із 16:00 до 20:00 години шляхом віджиму металопластикового вікна проник до будинку жителя села Струмівка та викрав звідти речей на загальну суму 12 тис. грн. Чоловіка оперативно спіймали із знаряддям злочину та викраденими речами.



Встановили, що він раніше судимий та прибув на Волинь із Хмельницької області. Нині поліцейські перевіряють його на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Волинської області. Вирішується питання про оголошення підозри у скоєному злочині та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.



Також учора ввечері до відділення поліції № 1 (міста Ківерці) звернувся 39-річний житель Рожищ та повідомив, що викрадено кузов автомобіля Ford, котрий знаходився неподалік його будинку. Оперативники одразу взялися за пошуки зловмисника. Завдяки проведеним оперативно-розшуковим заходам поліцейські встановили, що до крадіжки причетний 20-річний мешканець Луцького району. Зловмисник уже встиг збути викрадене – здав кузов на металобрухт. До слова, сума завданих збитків потерпілому становить майже 30 тис. грн.



У Володимир-Волинському районі злодії розбили на даху гаража шифер, проникли у приміщення та викрали електроінструмент на суму 2000 грн. Поліцейські офіцери громади спільно із оперативниками встановили, що крадіжку вчинив раніше судимий 22-річний односелець потерпілого.



Окрім того, володимир-волинські поліцейські розкрили крадіжку продуктів у пенсіонера. Встановлено, що злочин скоїв раніше судимий житель Володимир-Волинського району.



У Ковелі співробітники відділу кримінальної поліції викрили зловмисника, котрий учора в одному із супермаркетів міста з торгового прилавку вкрав змінні касети для гоління на суму майже пів тисячі гривень. Це – 41-річний ковельчанин. Викрадені товари поліцейські вилучили та повернуть власнику. Чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки із проникненням.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Крадіжку із будинку, викрадення кузова автомобіля, електроінструментів, продуктів харчування та товарів із супермаркетів розкрили за минулу добу волинські оперативники.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Оперативники Луцького районного управління поліції по гарячих слідах встановили зловмисника, котрий учора в період часу із 16:00 до 20:00 години шляхом віджиму металопластикового вікна проник до будинку жителя села Струмівка та викрав звідти речей на загальну суму 12 тис. грн. Чоловіка оперативно спіймали із знаряддям злочину та викраденими речами.Встановили, що він раніше судимий та прибув на Волинь із Хмельницької області. Нині поліцейські перевіряють його на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Волинської області. Вирішується питання про оголошення підозри у скоєному злочині та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.Також учора ввечері до відділення поліції № 1 (міста Ківерці) звернувся 39-річний житель Рожищ та повідомив, що викрадено кузов автомобіля Ford, котрий знаходився неподалік його будинку. Оперативники одразу взялися за пошуки зловмисника. Завдяки проведеним оперативно-розшуковим заходам поліцейські встановили, що до крадіжки причетний 20-річний мешканець Луцького району. Зловмисник уже встиг збути викрадене – здав кузов на металобрухт. До слова, сума завданих збитків потерпілому становить майже 30 тис. грн.У Володимир-Волинському районі злодії розбили на даху гаража шифер, проникли у приміщення та викрали електроінструмент на суму 2000 грн. Поліцейські офіцери громади спільно із оперативниками встановили, що крадіжку вчинив раніше судимий 22-річний односелець потерпілого.Окрім того, володимир-волинські поліцейські розкрили крадіжку продуктів у пенсіонера. Встановлено, що злочин скоїв раніше судимий житель Володимир-Волинського району.У Ковелі співробітники відділу кримінальної поліції викрили зловмисника, котрий учора в одному із супермаркетів міста з торгового прилавку вкрав змінні касети для гоління на суму майже пів тисячі гривень. Це – 41-річний ковельчанин. Викрадені товари поліцейські вилучили та повернуть власнику. Чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки із проникненням.

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