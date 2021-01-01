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Помер відомий поет-пісняр з Волині

Помер відомий поет-пісняр з Волині
Згасло життя уродженця села Нири Турійського району поета-пісняра Миколи Гнатюка.

Сумна звістка надійшла учора, 14 січня, йдеться на сторінці спільноти "Купичів" у фейсбуці.

Микола Миколайович - автор декількох збірок поезій. Його вірші покладено на музику й ці пісні виконують Алла Опейда, Ярослав Найда, Василь Чапелюк та інші волинські виконавці.

Окрім того, Микола Гнатюк був учасником ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого.
Помер відомий поет-пісняр з Волині

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Теги: смерть, Микола Гнатюк
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