вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині чоловік вкрав із супермаркету касети для гоління

На Волині чоловік вкрав із супермаркету касети для гоління
У Ковелі співробітники відділу кримінальної поліції викрили зловмисника, котрий учора в одному із супермаркетів міста з торгового прилавку вкрав змінні касети для гоління на суму майже пів тисячі гривень.

Про це повідомляє КовельMedia, посилаючись на Ковельське районне управління поліції.

Злодієм є 41-річний ковельчанин.

Викрадені товари поліцейські вилучили та повернуть власнику.

Чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки із проникненням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, крадіжка, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Волині створили 4 бригади, які вакцинуватимуть від коронавірусу
Локдаун: як працюють луцькі «Нова Лінія» та «Епіцентр». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У поліції повідомили про нові види шахрайства, на гачок яких потрапляють волиняни
Сьогодні, 22:59
На Волині чоловік вкрав із супермаркету касети для гоління
Сьогодні, 22:21
«Не треба створювати зайвого стресу», – директорка луцького зоопарку радить не спішити з порятунком лебедів. ФОТО
Сьогодні, 21:41
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 21:00
Як приборкати біль у шиї та спині при сидячій роботі: шість порад від луцьких медиків
Сьогодні, 20:45
Схожі новини
Вбивцю, який у Луцьку обікрав підприємство, позбавили волі на 11 років Вбивцю, який у Луцьку обікрав підприємство, позбавили волі на 11 років
08 січень, 13:30
Через вкрадене сало, пельмені і котлети чоловіка з Волині арештували із заставою у майже 90 тисяч Через вкрадене сало, пельмені і котлети чоловіка з Волині арештували із заставою у майже 90 тисяч
26 листопад, 2020, 15:12
На Волині жінка вирила руками на полі й вкрала у фермерського господарства декілька мішків картоплі На Волині жінка вирила руками на полі й вкрала у фермерського господарства декілька мішків картоплі
21 жовтень, 2020, 16:51
Мешканець Закарпаття обікрав волинянина на понад 2 мільйони гривень: його спільник – досі у розшуку Мешканець Закарпаття обікрав волинянина на понад 2 мільйони гривень: його спільник – досі у розшуку
20 серпень, 2020, 15:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У поліції повідомили про нові види шахрайства, на гачок яких потрапляють волиняни
Сьогодні, 22:59
 0
На Волині чоловік вкрав із супермаркету касети для гоління
Сьогодні, 22:21
 0
«Не треба створювати зайвого стресу», – директорка луцького зоопарку радить не спішити з порятунком лебедів. ФОТО
Сьогодні, 21:41
 0
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 21:00
 0
Як приборкати біль у шиї та спині при сидячій роботі: шість порад від луцьких медиків
Сьогодні, 20:45
 0
Медіа
відео
1/8