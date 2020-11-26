На Волині чоловік вкрав із супермаркету касети для гоління





Про це повідомляє



Злодієм є 41-річний ковельчанин.



Викрадені товари поліцейські вилучили та повернуть власнику.



Чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки із проникненням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі співробітники відділу кримінальної поліції викрили зловмисника, котрий учора в одному із супермаркетів міста з торгового прилавку вкрав змінні касети для гоління на суму майже пів тисячі гривень.Про це повідомляє КовельMedia , посилаючись на Ковельське районне управління поліції.Злодієм є 41-річний ковельчанин.Викрадені товари поліцейські вилучили та повернуть власнику.Чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки із проникненням.

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