У Луцьку сталася пожежа на фабриці «Чайка»

Учора, 15 січня, о 20:57 до служби «101» надійшло повідомлення про пожежу в одноповерховій будівлі фабрики «Чайка» у місті Луцьку на вулиці Кондзилевича.Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС у Волинській області.Вже за 3 хвилини перший підрозділ вогнеборців прибув до місця виклику та провів розвідку. Осередок пожежі знаходився в приміщенні швейного цеху. Для гасіння полум'я рятувальники подали на гасіння два водяних стволи в складі ланки газодимозахисної служби, адже всередині будівлі було сильне задимлення.Завдяки злагодженим діям вогнеборців луцьких 2-ї та 25-ї Державних пожежно-рятувальних частин Управління ДСНС у Волинській області локалізувати пожежу вдалось о 21:23, через 8 хвилин – ліквідувати.Вогнем знищено речі, внутрішнє оздоблення стін на площі 5м2 в межах початкового розміру на момент прибуття рятувальників.Ймовірна причина лиха: самозаймання речей та матеріалів.