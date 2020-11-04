У Ківерцях спалахнула пожежа у восьмиквартирному будинку
Сьогодні, 09:15
Учора, 15 січня, о 22:31 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Шевченка у місті Ківерці – горів восьмиквартирний дерев’яний житловий будинок.
Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС у Волинській області.
Інформують, що уже за три хвилини до місця виклику прибули вогнеборці 6-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Ківерці У ДСНС України у Волинській області, а ще за декілька хвилин – два відділення рятувальників 25-ої Державної пожежно-рятувальної частини У ДСНС України у Волинській області. Ще до прибуття підрозділів ДСНС мешканці квартир залишили небезпечні приміщення самотужки, відтак загрози життю мешканців не було.
З’ясувалося, що вогонь виник в одній з квартир: охопив дерев’яну стіну, суміжну з піччю, та перекинувся на хатні речі.
Рятувальники оперативно приборкали пожежу: локалізували – о 22:52, ліквідували – о 22:59. Завдяки оперативним діям співробітників ДСНС вдалося запобігти поширенню пожежі дерев’яними конструкціями на суміжні квартири. Внаслідок пожежі знищені хатні речі, пошкоджено 15 квадратних метрів стіни.
Імовірно, вогонь спалахнув внаслідок порушення правил безпеки при експлуатації печей.
Зображення ілюстративне
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Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС у Волинській області.
Інформують, що уже за три хвилини до місця виклику прибули вогнеборці 6-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Ківерці У ДСНС України у Волинській області, а ще за декілька хвилин – два відділення рятувальників 25-ої Державної пожежно-рятувальної частини У ДСНС України у Волинській області. Ще до прибуття підрозділів ДСНС мешканці квартир залишили небезпечні приміщення самотужки, відтак загрози життю мешканців не було.
З’ясувалося, що вогонь виник в одній з квартир: охопив дерев’яну стіну, суміжну з піччю, та перекинувся на хатні речі.
Рятувальники оперативно приборкали пожежу: локалізували – о 22:52, ліквідували – о 22:59. Завдяки оперативним діям співробітників ДСНС вдалося запобігти поширенню пожежі дерев’яними конструкціями на суміжні квартири. Внаслідок пожежі знищені хатні речі, пошкоджено 15 квадратних метрів стіни.
Імовірно, вогонь спалахнув внаслідок порушення правил безпеки при експлуатації печей.
Зображення ілюстративне
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