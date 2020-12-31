Назвали ТОП-10 марок автомобілів, якими найчастіше їздять п'яні водії





Про це повідомляє преслужба волинських патрульних.



Інформують, що не враховували моделі та рік випуску.



Проаналізували протоколи складені патрульними на нетверезих водіїв за 2020 рік.



Отже:



Перша позиція: ВАЗ — 115 протоколів;

Друга — Volkswagen — 99 протоколів;

Третя — Mercedes-Benz — 83 протоколи;

Четверта — Opel — 69 протоколів;

П'ята — Renault — 54 протоколи;

Шоста — Audi — 49 протоколів;

Сьома — Skoda — 35 протоколів;

Восьма — Ford — 34 протоколи;

Дев'ята — BMW — 27 протоколів

Десята — ЗАЗ — 25 протоколів.



"Цей рейтинг умовний, адже в ньому немає усіх марок автомобілів.



Загалом, у 2020 році патрульні Волинської області склали 906 протоколів на нетверезих водіїв:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відділ аналітичного забезпечення управління патрульної поліції Волинської області підготував, так би мовити, антирейтинг марок автомобілів, якими найчастіше їздять нетверезі водії.Про це повідомляє преслужба волинських патрульних.Інформують, що не враховували моделі та рік випуску.Проаналізували протоколи складені патрульними на нетверезих водіїв за 2020 рік.Отже:Перша позиція: ВАЗ — 115 протоколів;Друга — Volkswagen — 99 протоколів;Третя — Mercedes-Benz — 83 протоколи;Четверта — Opel — 69 протоколів;П'ята — Renault — 54 протоколи;Шоста — Audi — 49 протоколів;Сьома — Skoda — 35 протоколів;Восьма — Ford — 34 протоколи;Дев'ята — BMW — 27 протоколівДесята — ЗАЗ — 25 протоколів."Цей рейтинг умовний, адже в ньому немає усіх марок автомобілів.Загалом, у 2020 році патрульні Волинської області склали 906 протоколів на нетверезих водіїв:

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