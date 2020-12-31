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Назвали ТОП-10 марок автомобілів, якими найчастіше їздять п'яні водії

Назвали ТОП-10 марок автомобілів, якими найчастіше їздять п'яні водії
Відділ аналітичного забезпечення управління патрульної поліції Волинської області підготував, так би мовити, антирейтинг марок автомобілів, якими найчастіше їздять нетверезі водії.

Про це повідомляє преслужба волинських патрульних.

Інформують, що не враховували моделі та рік випуску.

Проаналізували протоколи складені патрульними на нетверезих водіїв за 2020 рік.

Отже:

Перша позиція: ВАЗ — 115 протоколів;
Друга — Volkswagen — 99 протоколів;
Третя — Mercedes-Benz — 83 протоколи;
Четверта — Opel — 69 протоколів;
П'ята — Renault — 54 протоколи;
Шоста — Audi — 49 протоколів;
Сьома — Skoda — 35 протоколів;
Восьма — Ford — 34 протоколи;
Дев'ята — BMW — 27 протоколів
Десята — ЗАЗ — 25 протоколів.

"Цей рейтинг умовний, адже в ньому немає усіх марок автомобілів.

Загалом, у 2020 році патрульні Волинської області склали 906 протоколів на нетверезих водіїв:


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Теги: рейтинг, автомобілі
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Коментарі 1
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Выводы, пересадить всех на запорожцы ,согласно рейтинга!!!Вопрос, где их взять ,выпуск прекращен, а ведь такой хороший автомобиль!!!Даешь каждому,включая всех чиновников, по автомобилю ЗАЗ!!!Протоколов мизер ,производитель поддержан, экономика вверх, ну и, Слава сразу!!!
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