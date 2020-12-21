Волинський рибпатруль спіймав браконьєра, коли той підпливав на човні до берега
Сьогодні, 15:35
14 січня рибпатруль здійснив рейд на водойми Любешівської ОТГ спільно з працівниками НПП «Прип’ять-Стохід».
В ході рибоохоронної роботи на озері Люб’язь в урочищі Бейжа, поблизу села Підкормілля Камінь Каширського району, виявили порушення, інформує Волинський рибоохоронний патруль.
Так, виявили чоловіка, який на човні підплив до берега. У човні знаходилася риба у снулому стані: 12 щук, загальною вагою 4 кг, але жодних знарядь лову у човні не було. Ймовірно, чоловік, помітивши рибпатрульних, позбувся заборонених знарядь ще будучи на воді. Походження риби чоловік пояснив тим, що купив її в селі Хоцунь Любешівського району.
Таким чином на чоловіка склали протокол за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП – порушення порядку придбання об'єктів тваринного світу. Адже громадянин повідомив, що придбав рибу у продавця без відповідних дозвільних документів. Матеріали справи готуються до передачі в суд для притягнення порушника до відповідальності.
Волинський рибоохоронний патруль закликає рибалок дотримуватися Правил рибальства, використовувати дозволені снасті та пам’ятати про добову норму вилову. Дотримання простих норм сприятиме збереженню природних багатств.
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В ході рибоохоронної роботи на озері Люб’язь в урочищі Бейжа, поблизу села Підкормілля Камінь Каширського району, виявили порушення, інформує Волинський рибоохоронний патруль.
Так, виявили чоловіка, який на човні підплив до берега. У човні знаходилася риба у снулому стані: 12 щук, загальною вагою 4 кг, але жодних знарядь лову у човні не було. Ймовірно, чоловік, помітивши рибпатрульних, позбувся заборонених знарядь ще будучи на воді. Походження риби чоловік пояснив тим, що купив її в селі Хоцунь Любешівського району.
Таким чином на чоловіка склали протокол за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП – порушення порядку придбання об'єктів тваринного світу. Адже громадянин повідомив, що придбав рибу у продавця без відповідних дозвільних документів. Матеріали справи готуються до передачі в суд для притягнення порушника до відповідальності.
Волинський рибоохоронний патруль закликає рибалок дотримуватися Правил рибальства, використовувати дозволені снасті та пам’ятати про добову норму вилову. Дотримання простих норм сприятиме збереженню природних багатств.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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