Волинський рибпатруль спіймав браконьєра, коли той підпливав на човні до берега

14 січня рибпатруль здійснив рейд на водойми Любешівської ОТГ спільно з працівниками НПП «Прип’ять-Стохід».В ході рибоохоронної роботи на озері Люб’язь в урочищі Бейжа, поблизу села Підкормілля Камінь Каширського району, виявили порушення, інформує Волинський рибоохоронний патруль.Так, виявили чоловіка, який на човні підплив до берега. У човні знаходилася риба у снулому стані: 12 щук, загальною вагою 4 кг, але жодних знарядь лову у човні не було. Ймовірно, чоловік, помітивши рибпатрульних, позбувся заборонених знарядь ще будучи на воді. Походження риби чоловік пояснив тим, що купив її в селі Хоцунь Любешівського району.Таким чином на чоловіка склали протокол за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП – порушення порядку придбання об'єктів тваринного світу. Адже громадянин повідомив, що придбав рибу у продавця без відповідних дозвільних документів. Матеріали справи готуються до передачі в суд для притягнення порушника до відповідальності.Волинський рибоохоронний патруль закликає рибалок дотримуватися Правил рибальства, використовувати дозволені снасті та пам’ятати про добову норму вилову. Дотримання простих норм сприятиме збереженню природних багатств.